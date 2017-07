Tragedia del arroyo Guazú: “Me indigna mucho que se dicen cosas que no son verdades”, dijo el tío de las víctimas

Carlos Osikovsky es el tío de Elena, la mujer misionera que cayó junto a su pareja al aroyo Guazú donde días atrás se desplomó el puente que unía Esquina-Goya. En el programa En el aire señaló: “Elena recibió el alta, está bien, lúcida, se encuentra en La Paz (Entre Ríos), se la va a trasladar a Corrientes pero tiene que rehacer unos trámites más allí”, comentó Carlos Osikovsky.

La mujer declaró anoche en el hospital se acercaron efectivos policiales de Corrientes, el fiscal no estaba. “Comentó como ocurrieron los hechos, no había cartel luminoso ni nada, la casilla estaba cerrada”, dijo.

“Me indigna mucho que se dicen cosas que no son verdades, lo escuché hablar al señor de Vialidad Nacional quien dijo que estaban los carteles con luces, que estaban los policías y mi sobrino no es un suicida, es un padre de siete hijos y que no se va a matar”, argumentó.

Relató que “ellos salieron de San Andresito y venían a mi casa, en Capital. Durmieron en Goya y es mentira que él se haya dormido, había mucha niebla y hay testigos que vieron que la camioneta cayó despacito. Uno de los rescatistas de mi sobrina se dirigió al control y les dijo cómo dejaron pasar la camioneta y le dijeron que la camioneta vino del lado de Esquina y es mentira”.

“Los hijos de Rogelio y Elena están destrozados pero con la esperanza de encontrarlo con vida, yo descarto eso, ayer estuve todo el día buscándolo, el intendente de Esquina puso a mi disposición una lancha con guía pero encuentro un poco difícil”.

“Elena una vez que se regularice la situación la vamos a trasladar a mi domicilio y hay que ver que pasó con el marido, incluso ni la camioneta pudieron encontrar”, aseguró.