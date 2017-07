“Existen sociedades informales entre abogados y algunos actores de la Justicia que perjudican al estado”

El ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, habló del fallo de la justicia que ordenó a la Dpec suspender el aumento tarifario.”Hacemos lo necesario para re encauzar el tema, no nos van a frenar, cada uno tendrá que hacerse responsable de las decisiones que hayan tomado aunque incluya jueces”, dijo.

En el marco de la presentación del avance de la ejecución del Programa Cultura Ciudadana en el barrio La Olla, habló el titular de la cartera económica sobre la situación de la DPEC.

Días atras, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 hizo lugar a un amparo planteado por la Asociación de Usuarios y Consumidores que cuestionó la falta de una audiencia pública. La Dirección de Energía debe abstenerse de aplicar el aumento de febrero y marzo

Para el ministro Enrique Vaz Torres “cuando uno tiene una institución representada por personas, lo peor que nos puede pasar es que existen jueces que no comprenden o que no entienden donde están los límites jurisdiccionales de su decisión o que nos e adentran a las cuestiones de fondo o tienen fallos que son encontradas con la realidad sin ser analizados profundamente”.

“Cada uno deberá hacerse responsable de las decisiones que toma, aunque esto incluya a jueces”, señaló Enrique Vaz Torres.

Además dejó en claro que se tomarán las medidas que sean necesarias y ordenadas