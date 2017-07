Camau sobre versiones de renuncia a su candidatura: “son campañas mediocres”

El senador nacional y candidato a gobernador por el PJ, Carlos “Camau” Espínola, en los estudios de LT7 AM 900 cree que las versiones de una posible dimisión se basa a operativos mediocres de campaña. Además señaló que duele que Corrientes sea noticia por las malas acciones del gobernador.



El gobernador Ricardo Colombi, días atrás afirmó que Gerardo Bassi, no podía ser nuevamente intendente de Goya. Al respecto, Carlos “Camau” Espínola expresó: “No creo que el gobernador sea el vocero de la justicia, si la justicia actúa por orden del gobernador estamos complicado. Creo en la independencia de los poderes y que la justicia va a actuar, le hace mucho daño a la justicia que el gobernador actúe de vocero como dando una orden”.

Consultado por los periodistas del programa “En el aire”, acerca de las versiones de renuncia a la candidatura a gobernador, dijo “está claro que el gobernador y todo su equipo ven que se van desganando y que van perdiendo, la gente no los acompañan y los propios ya se están yendo, socios, dirigentes, intendentes”

“Hay dirigentes que vienen hablando con nosotros porque están cansados de los agravios, de las presiones y eso se termina el 8 de octubre cuando la gente vaya y vote por el cambio que proponemos y hacen estos operativos para tratar de contener a sus dirigentes y a la gente que hoy están abriendo las puertas para retirarse de ECO”, manifestó.

Calificó a las versiones como operaciones muy mediocres, “terminemos de hablar de cosas que a la gente no le interesa y empecemos a hablar de como sacamos adelante a Corrientes, como hacemos para que no se caigan los puentes, como generar trabajo para que la gente tenga un futuro como corresponde, el resto son operaciones mediocres que no vale la pena responder”.

Por otra parte sostuvo que hasta ahora somos noticia por las cosas malas que hizo Colombi en estos 16 años, narcotráfico, el puente, agravios al periodista, seguramente ellos van a hacer una campaña sucia , negativa, son así, ellos construyen sobre informaciones truchas y yo no tengo miedo, vengo a trabajar para que cada uno de los correntinos nos pongamos al frente de una nueva etapa”.