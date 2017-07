Desde el martes, Provincia paga adicional salarial con aumento

El monto extra se liquidará con una variación de $400 para todos los agentes públicos activos y pasivos. Así pasará de $2.300 a $2.700 “de bolsillo”, desde el presente mes. Hacienda y Finanzas ratificó incrementos para docentes y viales con los sueldos de julio.

El Es­ta­do pro­vin­cial anun­ció pa­ra el pró­xi­mo mar­tes 11, el co­mien­zo del cro­no­gra­ma de li­qui­da­ción, del adi­cio­nal (plus) sa­la­rial men­sual, pa­ra agen­tes pú­bli­cos ac­ti­vos y pa­si­vos, que en la oca­sión in­clui­rá un au­men­to de $400. A su vez, des­de el área eco­nó­mi­ca ra­ti­fi­ca­ron va­ria­cio­nes pro­gra­ma­das pa­ra es­te mes, en los sa­la­rios de do­cen­tes y tra­ba­ja­do­res via­les, aun­que to­da­vía no de­fi­nió fe­chas ni tra­mos del ca­len­da­rio li­qui­da­to­rio.

El mon­to adi­cio­nal ex­tra sa­la­rial no re­mu­ne­ra­ti­vo ni bo­ni­fi­ca­ble (plus), co­rres­pon­dien­te al co­rrien­te mes de ju­lio, se abo­na­rá a la to­ta­li­dad de agen­tes ac­ti­vos y pa­si­vos pro­vin­cia­les, en­tre el mar­tes y jue­ves de la pró­xi­ma se­ma­na, se­gún co­mu­ni­có ayer el Mi­nis­te­rio de Ha­cien­da y Fi­nan­zas.

Ade­más, di­cha car­te­ra tam­bién dio a co­no­cer que ha­brá una va­ria­ción de $400 en el mon­to del “plus”, con el cual se ele­va­rá de $2.300 a $2.700 “de bol­si­llo”, a par­tir de ju­lio.

Así, con el alu­di­do in­cre­men­to en el adi­cio­nal, se vol­ca­rá al mer­ca­do lo­cal por es­te con­cep­to $215 mi­llo­nes. En lo que va del año, el plus, que for­ma par­te del in­gre­so men­sual de los tra­ba­ja­do­res y ju­bi­la­dos ya se du­pli­có; con­si­de­ran­do que pa­só de $1.300 en ene­ro a $2.700 es­te mes. De es­ta ma­ne­ra, la su­ba fue del 108%.

En igual sen­ti­do el mi­nis­tro de Ha­cien­da y Fi­nan­zas, Jo­sé Vaz To­rres, in­for­mó que el pa­go del plus co­men­za­rá el pró­xi­mo mar­tes 11 pa­ra los agen­tes, ac­ti­vos y pa­si­vos (in­clu­yen­do ju­bi­la­dos mu­ni­ci­pa­les), con Do­cu­men­to Na­cio­nal de Iden­ti­dad (DNI) fi­na­li­za­do en nú­me­ros 0, 1, 2 y 3; la li­qui­da­ción con­ti­nua­rá el miér­co­les 12 pa­ra quie­nes ten­gan los DNI ter­mi­na­dos en 4, 5 y 6; y el jue­ves 13, pa­ra aque­llos con do­cu­men­tos fi­na­li­za­dos en 7, 8 y 9.

“Es­te mes se au­men­tan otros $400 pe­sos al plus, lo que sig­ni­fi­ca un incremen­to en la in­ver­sión sa­la­rial por es­te con­cep­to, por par­te de la Pro­vin­cia en 40 mi­llo­nes de pe­sos ex­tra”, ex­pli­có el fun­cio­na­rio, quien agre­gó que “con la li­qui­da­ción del mes de ju­lio, en el mar­co de la eje­cu­ción de la po­lí­ti­ca sa­la­rial re­suel­ta, por el go­ber­na­dor Ri­car­do Co­lom­bi, los sec­to­res Do­cen­te y Via­li­dad Pro­vin­cial per­ci­bi­rán sus ha­be­res con au­men­tos”, en alu­sión al pa­go tam­bién de ju­lio.

“Las de­ci­sio­nes que to­ma­mos con res­pec­to al sa­la­rio son ab­so­lu­ta­men­te sus­ten­ta­bles”, re­mar­có y des­ta­có que “pu­di­mos con­so­li­dar un sis­te­ma gra­dual de co­rrec­ción sa­la­rial en to­do el año pa­ra no per­der fren­te a la in­fla­ción”, apun­tó.

Esa po­lí­ti­ca de “co­rrec­ción gra­dual” apli­ca­da al sa­la­rio del sec­tor pú­bli­co pro­vin­cial, al igual que el res­to de las de­ter­mi­na­cio­nes vin­cu­la­das al te­ma, “es­tán su­je­tas a que se­an sus­ten­ta­bles en el tiem­po y que se­an po­si­bles sin ge­ne­rar de­se­qui­li­brio fis­cal”, afir­mó Vaz To­rres.

Si bien ad­mi­tió que la re­cau­da­ción de fon­dos na­cio­na­les “to­da­vía no re­ac­cio­na de la ma­ne­ra que es­pe­rá­ba­mos”, el ti­tu­lar de la car­te­ra eco­nó­mi­ca pro­vin­cial des­ta­có que des­de la ges­tión pro­vin­cial “ga­ran­ti­za­mos sus­ten­ta­bi­li­dad y pre­vi­si­bi­li­dad en to­dos los acuer­dos que fir­ma­mos”.

Es­to se­rá así siem­pre, por­que for­ma par­te de la im­pron­ta de la ges­tión pro­vin­cial: cum­plir siem­pre con los com­pro­mi­sos, con más ra­zón con el sec­tor del sa­la­rio y ca­da tres me­ses hay una co­rrec­ción y co­mu­ni­ca­mos gra­dual­men­te es­tás in­ver­sio­nes en el sa­la­rio”, con­clu­yó el ti­tu­lar de Ha­cien­da y Fi­nan­zas.

