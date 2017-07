Tras el insulto de Colombi a un periodista, el análisis de Eduardo Ledesma

Tenso momento se vivió ayer en una conferencia encabezada por el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi. Al ser consultado por la presentación del candidato a gobernador el mandatario disparó: “¡Qué boludo que sos, chamigo. No es más idiota porque no puede!”.

El subdirector del diario El Litoral, Eduardo “Pepe” Ledesma, analizó la situación vivida por un colega en la conferencia de prensa de Rogelio Frigerio y Ricardo Colombi.”El pecado de Gonzalo Romero fue preguntar. Colombi no quiere a los periodistas y dijo que nos desprecia, no quiere a la prensa”, afirmó.

Señaló que al periodista Romero no habría que no dejarlo solo, el medio donde trabaja (Sudamericana) no se pronunció al respecto, “acá se naturaliza, se está tratando de justificar, lo que pasa es que es una más que quedó filmada, que se viralizó y fue editada y alcanza a muchos medios nacionales”.

“Lo importante que se ha pronunciado un sindicato (Asociación de Periodistas de Corrientes) y la solidaridad de periodistas”, agregó.