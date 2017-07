Villa Olivari: El comisario denunciado por acoso fue pasado a disponibilidad

La Policía de la Provincia confirmó que el comisario Sánchez denunciado por acoso en Villa Olivari, fue pasado a disponibilidad en las últimas horas. “Desde abril la fuerza está investigando la denuncia.

El involucrado fue trasladado primero a Ituzaingó, después a San Luis del Palmar, y en las últimas horas el Jefe de Policía confirmó su disponibilidad”, contó Eduardo Acevedo.

El caso

Liliana Insaurralde, la cabo de policía de Villa Olivari que denunció por acoso sexual a su ex jefe, Comisario Sergio Sánchez, relató lo que vivió al ser víctima del ataque.

El hecho ocurrió hace casi un año, pero hace unos días se animó a denunciarlo. “Me manoseó el pecho, me besaba y me decía que yo estaba muy contracturada. En ese momento salí corriendo, me encerré en el baño y me sentía sucia. Tenía el arma y me apuntaba en la cabeza con ganas de quitarme la vida”.

“El acoso se da hace mucho tiempo, primero mandándome mensajes y luego fue aumentando cuando yo ingresé a la policía”, arrancó diciendo. “Nosotros hacíamos trabajos de oficina y todo el tiempo me decía que yo necesitaba un amante, un escape”.

“En un momento, este señor me dice que me veía muy contracturada. Se levantó, cerró las ventanas y llaveó la puerta. Se me acercó, me manoseó el pecho y me besó”. “En ese momento yo me corro, entro al baño porque me sentía muy sucia y apunto a la cabeza con mi arma. Tenía ganas de quitarme la vida”, aseguró.

“No quería contar nada porque tenía miedo. Realmente estaba muy mal, estaba todo el tiempo malhumorada. Sentía que tenía una risa falsa”, añadió a este medio.

La joven dijo que luego de un año del hecho, el viernes pasado decidió hacer la denuncia formal. Hoy sigue bajo tratamiento psicológico y dice que quiere volver a trabajar. “Yo no quiero estar así, quiero volver a trabajar y hacer una vida normal”.