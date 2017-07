Docentes en contra de que se prohíba a los adolescentes asistir a escuelas nocturnas



El anteproyecto de Ley Provincial de Educación plantea prohibir a los adolescentes de entre 14 y 17 años que concurran a la escuela nocturna. Los docentes dicen que la norma no contempla la realidad de los jóvenes correntinos.

Actualmente se debate en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Provincia, el anteproyecto de Ley Provincial de Educación, norma que ya ha generado cierta polémica, ya que en la misma se propone en parte de su articulado, la exclusión de los jóvenes de entre 14 y 17 años de la posibilidad de asistir a los colegios nocturnos.

Esta exclusión propuesta generó preocupación en los docentes que se desempeñan en las nocturnas, quienes indicaron que en la matrícula de estos establecimientos (23 en toda la provincia), actualmente el 60% son menores de la franja de entre 14 y 17 años.

De visita en los estudios de LT7 AM 900, Claudia Castañeda y Francisco Ramírez, docentes del Colegio Secundario para Adolescentes y Adultos “José Genaro Perugorría”, explicaron sus objeciones al proyecto y contaron la realidad de los adolescentes que asisten a la nocturna.

“Hacemos el planteo y la observación de las normas de este anteproyecto en lo que respecta a la modalidad EPJA (Educación Permanente para Jóvenes y Adultos), que es la modalidad nocturna. Es decir, los chicos que concurren a la secundaria a la noche”, explicaron.

“El argumento o la idea que se plantea en el anteproyecto es tratar con esta exclusión, de disuadir, entre otras cosas, el trabajo infantil y la peligrosidad a la que se someten los menores por concurrir a la escuela nocturna”, indicaron.

“El planteo que nosotros esgrimimos es que nuestra realidad es otra, y que en muchos casos, la nocturna es la única posibilidad para muchos adolescentes de terminar el colegio. Por esto cuestionamos este punto en el anteproyecto, porque no contempla la realidad de estos chicos y la situación que los mueve a elegir el colegio nocturno, que no es simple capricho”, dijo.

“Esta franja etaria de menores, no constituye la media dentro de la población correntina. Son chicos menores de edad con problemáticas particulares, como por ejemplo, necesidad de trabajo o que efectivamente están trabajando, en el campo, o de carreros, o vendedores de chipá, panadería, albañiles. También tienen problemáticas familiares: muchos siendo menores ya son padres o madres, por ende deben quedarse en su casa a cuidar a sus chicos o a hermanos pequeños por ser de familias numerosas”, explicaron los docentes.

“También hay adolescentes con problemas de adicciones, que encuentran en la nocturna un espacio de contención. Esta es una de las problemáticas más visible para nosotros los docentes”, agregaron.

Los docentes explicaron que por este tema realizaron un pedido de audiencia ante la Comisión de Educación, que en este momento trata el anteproyecto de ley. A su vez, fueron recibidos de manera informal por el diputado Fernández Affur, a quien le plantearon la problemática y quién les solicitó que presentaran un escrito con su planteo.

La nota la presentaron el 31 de mayo, y fue anexada al expediente en el que se trata el anteproyecto. “Todavía no tuvimos respuesta formal, pero si tuvimos contacto informal además con el diputado Alfonzo, quien se mostró preocupado por esto, ya que entiende que el objetivo de la norma no sólo no se cumplirá, sino que terminaría expulsando del sistema educativo a los chicos que actualmente van a la nocturna, ya que difícilmente vayan a la diurna, sino pueden asistir a la nocturna”, indicaron.

LT7