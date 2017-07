Virasoro: Allanaron comisarías en busca de marihuana

Desde el mediodía de ayer hasta la tarde, integrantes de la Prefectura Naval requisaron las seccionales Primera y Segunda con apoyo de perros antinarcóticos. También se habrían allanado domicilios de policías que trabajan en dichas dependencias, aunque fuentes policiales desmintieron esta versión.

Gran escándalo causó ayer el allanamiento realizado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en dos comisarías de la localidad de Virasoro en la que buscaban estupefacientes.

El sorpresivo procedimiento, que causó asombro incluso a los propios policías, comenzó al mediodía y se extendió hasta la tarde en las instalaciones de las seccionales Primera y Segunda de esa localidad, por orden del Juzgado Federal de Paso de los Libres a cargo de la doctora Beatriz Pozzer Penzo, quien libró los exhortos para requisar ambas dependencias policiales.

Fue así que una comisión perteneciente a la Prefectura de Santo Tomé fue la encargada de los allanamientos y contó con la colaboración de perros entrenados para localizar todo tipo de drogas.

Si bien es cierto que no se dio a conocer oficialmente el o los motivos que originaron los procedimientos, voceros calificados indicaron que sería más que probable que se esté en la búsqueda de estupefacientes.

Las mismas fuentes señalaron que la detención semanas atrás de un vecino de esta ciudad de apellido Giménez, a quien se le incautó un kilogramo de marihuana que supuestamente llevaba en el baúl de su moto, terminó siendo el disparador para el inicio de una investigación en el fuero federal que arrojó como primeras medidas ordenadas los allanamientos de ambas comisarías.

CAUSA DE

NARCOTRÁFICO

Por su parte, el comisario Walter Rodríguez habló con una radio capitalina y contó que hace unos días habían atrapado a un hombre de apellido Aguirre con un kilo de droga. “Este tipo al que se le agarró con marihuana denunció a la Comisaría de Virasoro diciendo que acopiaba estupefacientes”, explicó el jefe policial.

“El allanamiento fue totalmente negativo, Prefectura no encontró nada. Obviamente esto es una chicana de la gente que maneja este tipo de cosas, para ver si puede amedrentar el trabajo policial, trató de lavar su nombre a costa nuestra”, agregó.

Por otra parte, aclaró que no hubo domicilios de policías allanados como trascendió. “El mismo personal que trabajó en el procedimiento y los testigos del allanamiento deberán ir a Paso de los Libres a prestar declaración”, concluyó.

Caen dos misioneros con más de 1.200 kilos de droga

En las últimas horas, Gendarmería Nacional dio un duro golpe al narcotráfico en un megaoperativo que se inició en la provincia de Misiones y culminó en Corrientes, sobre la Ruta Provincial Nº 5.

Todo comenzó el martes alrededor de las 7, en la ciudad de Eldorado, Misiones, donde se inició un seguimiento de una camioneta Toyota Hilux negra, la que posiblemente sería la encargada de realizar el transporte de estupefacientes sobre la Ruta Nacional Nº 12 en dirección a la localidad de El Alcazar, siguiendo el recorrido por Ruta Provincial Nº 11 hasta la intersección con la Ruta Nacional Nº 14, de donde continuaron hasta la rotonda de la ciudad de Oberá que comunica con la Ruta Provincial Nº 5. De allí continuaron el seguimiento de la camioneta hasta la localidad de Panambí, lugar en el que ingresaron por un camino de tierra alternativo, a la altura del kilómetro 13, donde no pudieron establecer el lugar hacia donde se dirigía en forma específica, dado que no se contaba con comunicación telefónica a causa de no poseer señal de telefonía celular para la coordinación del seguimiento y la escasa visibilidad por el poco movimiento vehicular.

Con esta línea de investigación, el personal de la fuerza efectuó un operativo cerrojo esperando un posible egreso del vehículo en cuestión, lográndose observar el regreso del mismo por calles alternativas intentando tomar la ruta 5, momento en que personal emplazado sobre la misma lo detuvo.

Con apoyo de sección Panambí dependiente del Escuadrón 9 Oberá, se procedió a identificar al conductor de la camioneta como Juan Pedro Pires, quien era acompañado por otro hombre, en calidad de testigo, de identidad reservada.

De la requisa en la parte trasera de la camioneta, se encontraron 31 bultos con 28 ladrillos de marihuana cada uno, los que fueron secuestrados. Luego, continuando con el allanamiento materializado por personal de la unidad de procedimientos judiciales Corrientes, con apoyo de sus pares misioneros, en un inmueble ubicado sobre la calle secundaria del Paraje Tomás Guido de localidad Panambí, se hallaron otros 19 bultos escondidos entre las malezas, los que sumados a los otros sumaron un total de 1457 ladrillos que pesaron 1.294,258 kilogramos.

Además de la droga, se incautó un automóvil marca Chevrolet Astra, tres motos marca Honda de 125, 150 y 250 cilindradas respectivamente, y la camioneta Toyota Hilux. En tanto que los dos sujetos quedaron detenidos y fueron trasladados a Corrientes.

El Libertador