Frigerio estará en la presentación de candidatos legislativos de ECO+Cambiemos

Participará del acto de proclamación de los precandidatos de ECO+Cambiemos para la Cámara de Diputados de la Nación. También presidirá el Consejo Federal de la Vivienda. Opiniones de Estela Regidor contra la suba de edad jubilatoria.

Un funcionario clave del Gobierno nacional, como lo es el ministro del Interior Rogelio Frigerio, desembarcará una vez más hoy en Corrientes, donde lo espera una intensa actividad. En primer lugar participará en el acto de presentación en sociedad de los precandidatos de ECO+Cambiemos para las elecciones legislativas nacionales.

Posteriormente, en el Casino Hotel Turismo presidirá la reunión del Consejo Federal de la Vivienda, un área que también pertenece a su cartera.

Con la presencia de Frigerio, el frente Encuentro por Corrientes (ECO)+Cambiemos realizará el acto de lanzamiento de sus precandidatos a diputados nacionales para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) en agosto. El acto está previsto hoy a las 13 en salón Lapacho del club San Martín.

En tanto aclararon que se prepara el lanzamiento de campaña para los comicios nacionales para más adelante, cuya fecha se informará en los próximos días.

El gobernador Ricardo Colombi, quien en los últimos días estuvo en Buenos Aires en encuentros de alto nivel político, también será de la partida, en un gesto de reafirmación de su liderazgo dentro del esquema gobernante de la provincia.

La presencia de Frigerio en el acto de lanzamiento de candidaturas del frente oficialista, como lo hizo cuando se puso en marcha la campaña de la dupla triunfante Eduardo Tassano-Emilio Lanari en la Capital correntina, simboliza el grado de sintonía de la gestión provincial con el Gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri.

También el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Iván Kerr, llegará hoy a Corrientes junto al ministro Frigerio para participar de la apertura del Consejo Nacional de la Vivienda.

De esta manera, el titular de la cartera de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio presidirá hoy el octogésimo plenario del Consejo Nacional de la Vivienda en el salón Gran Paraná de Casinos del Litoral. El evento se llevará a cabo desde las 14, y se extenderá hasta mañana. En la oportunidad, se abordarán distintas inquietudes técnicas en materia habitacional por parte de las principales autoridades de los institutos de viviendas del país.

DEFINICIONES

Quien encabeza la lista de precandidatos a ocupar bancas en la Cámara de Diputados de la Nación es la abogada Estela Regidor, actual delegada provincial de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

Fue en materia previsional, precisamente, que ayer tuvo una opinión contundente: se mostró en contra de la suba de la edad jubilatoria. Esta posibilidad fue insinuada por algunos funcionarios del Gobierno nacional, por lo cual la opinión de regidor no deja de resultar en cierto modo sorpresiva.

“Se trata de una exigencia a nivel mundial, que yo no comparto y no avalo”, dijo Regidor en declaraciones a LT7 Radio Corrientes. Actualmente, la edad de jubilación en Argentina es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, pero desde hace un tiempo se rumorea, y algunos funcionarios nacionales se han manifestado a favor, de subir estas edades.

“Se trata de una exigencia a nivel mundial, que yo no comparto y no avalo. Es cierto que la expectativa de vida creció. Todos los días me encuentro con personas de 90 años que están fantásticas; la calidad de vida ha mejorado en los adultos mayores”, dijo Estela Regidor al respecto.

“Creo que la edad jubilatoria del hombre y la mujer están bien, pero más la de la mujer. Recordemos que hoy en día las mujeres somos amas de casa y también trabajamos afuera. Somos las responsables de la familia y eso te agota. Una llega con cierto cansancio. La mamá no es lo mismo que el papá. Entonces, nos agotamos más y aparte trabajamos afuera de la casa”, opinó la precandidata.

“Entonces, esa mujer llega a los 60 con edad de jubilarse. Si llega sana, démosle la posibilidad de comenzar esa etapa de su vida, sin tener que cumplir un horario de trabajo, gozando de una jubilación y dedicándose a los hijos, a los nietos, a las plantas, que pueda andar en chancletas. Que pueda ser una abuela feliz, presente para sus nietos”, finalizó Regidor.

Reunión con preguntas

Entrada la noche de la antevíspera, se vio a dirigentes de varios espacios políticos ingresar a la casa de Gustavo Canteros. ¿Habrá ratificado su intención de ser candidato a gobernador durante la reunión?

De la reunión, participaron los partidos Socialista, Celeste y Blanco, Unidad Popular, Partido Federal, Conservador Popular, Modico, Proyecto Corrientes, entre otros.

El Libertador