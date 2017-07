Las medidas económicas que se vienen antes de las elecciones

El jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, aseguró ayer que, tras las comicios de octubre próximo, “no viene un ajuste”

En las últimas horas, el periodista José Del Rio expuso en el programa Mesa Chica (LN+), ocho medidas que el Gobierno llevará a cabo antes de las elecciones legislativas.

Números y preocupaciones, antes de los comicios:

Federico Sturzenegger , el presidente del Banco Central, tiene el dilema del dólar a $17.18. Volvió a escalar, pero la entidad decidió no intervenir.

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne debió dar una respuesta a los inversores sobre el tema y dijo que el dólar no le preocupa porque no se vuelca su cotización a la economía real.

Acevedo, el titular de la UIA, tiene un número de caída que después de meses se logró revertir en el sector.

El consumo muestra una caída, pero muchos sostienen que se deben ver los números de las cadenas de consumo masiva y de los mayoristas que sí están creciendo.

Al ministro de la Producción Francisco Cabrera le preocupan las elecciones, porque hoy es inexplicable para los inversiones extranjeros la presencia de Cristina Kirchner .

El ministro de Energía Juan José Aranguren aumenta los combustibles, pero el ala política le advierte sobre la proximidad de las PASO.

El ministro de Finanzas Luis Caputo es el protagonista por la causa en la que fue procesado y por la emisión de los bonos a cien años.

Guillermo Dietrich , el ministro de Transporte, es una de las figuras sobresalientes sobre lo que ocurría en la obra pública.