“El PRO desde que asumió aplica un mecanismo de campaña sucia que seguirá en las elecciones provinciales”

Jorge Antonio Romero, precandidato a diputado nacional por la lista Celeste y Blanca C, de la alianza Juntos Podemos Más se refirió a las elecciones del próximo 13 de agosto.

En cuanto a las elecciones pasadas del 4 de junio, dijo Romero acerca de la figura del intendente Fabián Ríos: “quería que sea candidato en la próxima contienda electoral, es un hombre muy importante para la política correntina, va a salir de su gestión con una imagen muy positiva, a pesar de haber perdido la elección. Su figura no está desgastada, iba a aportar mucho al partido, a la alianza si se proponía como candidato. Pero él no quiere ni ser legislativo, ni nada”.

“Como amigo lo entiendo a Fabián, fue muy vapuleado durante la campaña, recibió denuncias que quedaron en la nada, dice que quiere que la justicia investigue y no quiere ningún tipo de fueros, apoyo su decisión, a pesar de que yo quería que sea candidato”, opinó.

Además consideró que todas las denuncias que le hicieron a Fabian Ríos, días previos a las elecciones fue en el marco de una campaña sucia, son todas falaces que no se pueden sostener en el tiempo, pasaron las elecciones y pararon las denuncias. Seguirá esa campaña sucia en las provinciales y nacionales porque es el mecanismo que aplica el gobierno provincial y el nacional

“El PRO y el gobierno provincial aplican mecanismos de campaña sucia, lanzó miles de denuncias a mansalva, tratando a todo el mundo de corruptos. Es una cortina de humo tapando la realidad, que no se vea lo que está sufriendo el pueblo argentino”, consideró.

Po último remarcó que “en estas PASO, la gente va a hacer sentir su mal humor, de lo que está viviendo, que no llega a fin de mes, cada vez cuesta alimentar a sus hijos y eso el pueblo correntino le va a demostrar el 13 de agosto al gobierno nacional, que está yendo por un camino equivocado”.