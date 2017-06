Una empresa quiere pagarle a sus empleados con frutas y tractores

La principal productora de frutas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén atraviesa una profunda crisis y como no puede pagarle los salarios a sus 320 operarios, les ofreció entregarles mercadería a cambio, para que ellos mismos salgan a venderla.

Los trabajadores de la empresa San Formerio viven una situación muy difícil. Desde hace dos meses los propietarios de la empresa que se encuentra en el Alto Valle de Río Negro no les pagan los salarios, más proporcional de aguinaldo, vacaciones y aportes sociales. Según estiman las fuentes gremiales, la deuda superaría los 15 millones de pesos.

Ante la situación, el miércoles los operarios cortaron la entrada y la salida de camiones de la planta ubicada en las afueras de General Roca, donde la productora mantiene vendiendo partidas marginales dentro del país, luego de haber terminado su contrato el año pasado con su mayor comprador, Expofrut, una empresa multinacional.

Natalia Tripailau, vocera de las empacadoras le dijo a Clarín que desde la empresa les dijeron que “nos daban la fruta y que nosotros buscáramos compradores”. Nos pareció mal pero lo hicimos porque necesitamos comer.

Conseguimos varios productores del Valle que se mostraron interesados, pero los dueños les pidieron 8 pesos por kilo y es una manzana toda picada, podrida que no sirve para nada. No quieren perder un peso”.