Abogado desconoce el paradero de representantes de Agro Argentina: “Para mi están fugados”

Desde el 2013, el doctor Gustavo Gauna es representante particular, contratado para hacer los convenios Agro Argentina con el Campo SRL. “No conozco la actividad comercial, como hacen la compra venta de los vehículos, solo hago los convenios y si hay que hacer alguna actividad legal me llaman a mi no tengo ningún tipo de relación

Fue contratado por Víctor Nazareno Chaín, gerente de la firma quien le otorga el poder en su carácter de socio el 6 de junio de 2013. Tendría domicilio junto a su esposa, Martina Francisca Encinas en la ciudad de Corrientes.

“Hace más de una semana me llamó la señora Encinas porque estaban firmando un convenio por una camioneta Ford, ella estaba en la oficina de Rioja casi San Martín, me dice doctor no está el gerente, y me pidió que firme el convenio por el vehículo o la entrega del dinnero por cerca de 250 mil pesos, es lo último que firmé”.

El abogado desconoce el paradero de Chain y Encinas, “es una barbaridad lo que están haciendo, los llamé y no me atendieron, les mandé mensajes, parecen que están desaparecidos de la ciudad, para mi están fugados”, agregó.

Poder firmado por el abogado Gauna a un daminificado