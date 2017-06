Paso: oficializaron 24 listas de precandidatos

El Juzgado Federal tiene en sus manos todas las grillas. Hubo sorpresa y el Movimiento Socialista de los Trabajadores también presentó candidatos. Todos avanzan ahora en la presentación de los modelos de las papeletas que serán a color y con fotos.

El Juzgado Federal de Carlos Soto Dávila, con competencia electoral, recibió ayer la oficialización de 24 listas de precandidatos a diputados nacionales que competirán en las elecciones primarias del 13 de agosto (ver recuadro). Cada grilla alista ahora los modelos de las boletas, con un color asignado para cada espacio.

En la coalición Juntos Podemos Más, que lidera el Partido Justicialista, se oficializaron las siete listas que se presentaron. Pero algunas debieron realizar cambios.

El espacio liderado por Kolina, que se anotó como Frente para la Victoria, debió cambiar su denominación, ya que no podía utilizar la palabra “frente”. Entonces se anotaron como “Para volver a tener futuro” y se les asignó la letra K.

Algo similar ocurrió con la grilla que encabeza Ariel Pereyra de Goya, quien había inscripto el espacio como “Celeste y Blanca”, pero que cambió por “Unidad Ciudadana”, ya que la nómina que lidera Jorge Romero, hizo reserva de ese nombre.

El resto de las grillas fueron avaladas por la junta electoral de la alianza y ayer fueron remitidas las siete al Juzgado.

Otra sorpresa

El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) también presentó precandidatos a diputados nacionales. La nómina es encabezada por Omar Romero, un ex combatiente de Malvinas, oriundo de San Luis del Palmar.

Somos Corrientes

Un dato no menor es que en la alianza que integran autonomistas y liberales, denominada “Somos Corrientes”, la grilla de Sebastián Ríos Brisco, afiliado del PRO, fue oficializada y además lleva como segunda precandidata a Lorena Paola Macri.

La nómina de Ríos Brisco se llama “Cambiando Corrientes” y logró reunir todos los avales necesarios que no lograron los jóvenes liberales liderados por María Garay, hija de “Toty” Garay.

En cuanto a Paola Macri, Ríos Brisco explicó que “no es pariente directo del presidente Mauricio Macri. Sólo tiene el apellido”.

En Somos Corrientes no fueron oficializadas las listas “Correntinos Puros” y “Jóvenes liberales”.

Además, el lunes se conoció que Lisandro Almirón declinaba su participación y en la alianza ECO+Cambiemos sólo competiría la lista “Verde” encabezada por Estela Regidor.

En cuanto al Frente Renovador “1País”, el apoderado de la alianza Gabriel Romero, confirmó a El Litoral que fueron oficializadas las tres listas y que se avanzaba en el diseño de las boletas.

Lo propio hizo Compromiso Federal que oficializó sus ocho listas.

Instrumento para la Unidad Electoral fue la primera fuerza que presentó su lista oficializada ante el Juzgado Federal.

En las próximas 48 horas deben estar listos todos los modelos de las boletas. El Juzgado Federal, en tanto, debe remitir toda la documentación a la Cámara Nacional Electoral para la distribución de fondos para la campaña y las boletas.

24 LISTAS DE PRECANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES OFICIALIZADAS

ECO+CAMBIEMOS

LISTA VERDE

1. Estela Regidor

2. Sofía Brambilla

3. Alfredo Revidatti

INSTRUMENTO PARA

LA UNIDAD ELECTORAL

1. Hugo Ariel Sotelo

Balbuena

2. Aymara López

3. María Alfonzo

JUNTOS PODEMOS MAS

CELESTE Y BLANCA “C”

1. Jorge Romero

2. Norma Castillo

3. Ernesto Domínguez

UNION CIUDADANA “F”

1. Ariel Pereyra

2. Dora Espínola

3. Miguel Arias

LA DOCTRINA “E”

1. Adriana Vega

2. Andrés Barboza

3. Miryan Serrano

CRECER CON TODOS “B”

1. Angel Rodríguez

2. Lilian Caruso

3. Alfredo Molina

PARA VOLVER A TENER FUTURO “K”

1. Daniel Arce

2. Amelia Torres

3. Nahuel Mosquera

COMPROMISO

CIUDADANO “A”

1. Agustín Payes

2. Sara Alegre

3. Marcelo Abid

VOLVER A CREER “D”

1. Daniel Caram

2. Elvira Miranda

3. Edgar “Café” Giménez

FRENTE RENOVADOR

RENOVEMOS CTES.

1. Nito Artaza

2. Cecilia Gortari

3. Juan Legarreta

LIBRES

1. Gabriel Romero

2. Silvana Lagraña

3. María Eva Romero

VAMOS PUEBLO

CORRENTINO

1. Emilio Rotela

2. Lidia Papaleo

3. Manuel Gauna

COMPROMISO

FEDERAL

CORRENTINOS POR LA DIGNIDAD

1. Rogelio Benitez

2. Pilar Aguirre

3. Alejandro Ojeda

CELESTE Y UNIDAD “A”

1. Luis Danuzzo

2. Bernardina Aguilar

3. Carmen del Valle Avalos

SOMOS LOS NUEVOS

1. Marcos Abatte

2. Mónica Colunga

3. Angel Catania

CELESTE Y UNIDAD “L”

1. Luis Rodríguez

2.Brenda Rodríguez

3. Rubén R. Villoslada

CELESTE Y UNIDAD “N”

1. Jorge Lescano

2. Marta Godoy

3. Damián Sánchez

CELESTE Y UNIDAD “C”

1. Ramona Robledo

2. Julio García

3. Gregorio Bazán

CORRENTINOS PARA EL BIEN COMUN

1. Edgar Pérez

2. Valeria Villalba

3. Juan Gómez

UNIFICACION

CORRENTINA FEDERAL

1. Ramòn Araujo

2. Esther Sánchez

3. Héctor Romero

SOMOS CORRIENTES

PARTIDO LIBERAL

1. José Enrique García Enciso

2. Graciela Inés Gatti

3. Ramón Ismael Ayala

CAMBIANDO

CORRIENTES

1. Sebastían Ríos Brisco (PRO)

2. Lorena Paola Macri

3. Mabel Zacarias

PARTIDO AUTONOMISTA

1. Eduardo Davicino

2. Silvia Galarza López

3. Gonzalo Gónzalez

MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES

1. Omar Jesús Romero