“Pequeño T” con ocho meses ya pasó por cinco familias

Lorena Monteleone es mamá del corazón de “pequeño T” y piden se lo restituya a su hogar nuevamente. En el programa “En el aire contó como llegó a su vida el bebé y la lucha que emprendió para que vuelva a su familia.

El caso se encuentra en Cámara de Apelaciones, Lorena Monteleone indicó: “pedimos que el pequeño T., vuelva a nuestro hogar, yo soy de Tigre(Buenos Aires). Él nació en Corrientes, en septiembre del año pasado, producto de violación, la madre es discapacitada mental, está internada, al igual que su abuela, la jueza Pierina Ramirez en ese momento empieza a buscar familiares”

“Al no tener acá una familia, empieza la jueza a contactar familiares y llegó a mi cuñada, esposa de mi hermano, ella se hizo cargo primero, pero como no tenían trabajo y mi cuñada estaba embarazada con problemas de salud no lo podían cuidar bien” describió.

Señaló que lo retiraron en guarda en diciembre del año pasado con algunas condiciones y seguimientos, su hermano y cuñada le hablaron en su casa en Tigre. Aclaró que el pequeño T. llegó en buenas condiciones de salud, pero al ser sietemesino requeria muchos cuidados.

“Empezamos a asumir con más cuidado para aliviarlo, mi hermano , mi cuñada y mi sobrino se bañaban en casa, todo lo edilicio lo hacia en casa porque su casa no estaba en condiciones”, prosiguió.

La guarda, la justicia se lo dio a su hermano y cuñada, pero Monteleone tomó la guarda de hecho, que fue avisado a la justicia de Tigre, “los ambientales se hacían en casa porque prácticamente vivían aquí y nosotros informamos a Minoridad de Tigre, al Servicio local y pedimos nosotros la guarda preservando que el Pequeño T. siga viviendo en mi familia”.

“Con nosotros vivió cuatro meses y ya pasó por cinco familias desde que nació, ahora lo tiene otra la guarda provisoria que no sabemos quien porque no nos quieren decir porque la juez no nos toma como parte, porque ella dice que no somos familia ampliada, no toma el nuevo Código Civil ni el referente afectivo”, argumentó.

“Nuestra familia ha quedado destrozada, la juez nos aclaró que es una guarda provisoria que se puede revocar”, agregó.

Con lágrimas dijo: “no hubo maldad, no queríamos saltear ningún paso, solo queríamos que vuelva con su familia. Hace cuatro años que estamos como anotados como adoptantes”.