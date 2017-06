En exclusiva habló la víctima de violación en Saladas: “me golpeaba, me decía que me calle y me tapaba la cara con un trapo”

Alicia tiene 20 años, es niñera, está de novia y vive con su pareja. A las 6.45 del lunes, salia de su casa para cumplir con sus tareas laborales. A diario debe caminar siete cuadras para su trabajo.Fue abusada sexualmente por un hombre que la llevó a una casa abandonada.

Ese día, caminaba por una calle asfaltada, cerca del hospital, no había alumbrado público, todavía estaba oscuro, fue interceptada por atrás por un hombre, “no vi nada, evadía a los barrenderos que siempre me dicen cosas, me crucé de calle y siento que alguien viene corriendo de atrás pensando que iba para el hospital que está a media cuadra y en ningún momento le vi la cara, al girar me golpeó, diez minutos estuve inconsciente y cuando reaccioné estaba en la casa, con la persona encima mio, yo estaba desnuda, me decía que me calle, me tapaba la cara con un trapo y por eso no recuerdo su cara”.

“Gracias a Dios me crucé a esa señora que me encontró en el camino, a la que le pedí ayuda, le conté lo que me pasó. Ella se quedó pasmada, lo único que hizo fue abrazarme y sostenerme, porque yo temblaba y lloraba, no tenía más fuerzas. Gracias a Dios la Policía actuó rápido”.

“La señora que me esperaba en mi trabajo ya estaba preocupada porque yo no llegaba, y cuando me vio así destrozada, inmediatamente llamó a la policía y ellos rápido llegaron”, relató.

Por el hecho hay un detenido, “actuaron rápido, durante el día lo agarraron, a las horas, mientras yo estaba internada. Yo por los nervios todavía no podía reaccionar. Hasta ahora no caigo yo”.

Consultada sobre que recuerda del hombre, ella indicó que se trataba de “un hombre fornido, grandísimo, más grande que mi novio”.