Empresario señaló que en los súper cayó la venta un 20%

Ricardo Cáceres, propietario de una cadena de supermercados, relató la marcha del sector comercial ante la inflación.

En el programa “En el aire”, dijo que se siente la crisis, pero felizmente la inflación ahora está bajando un poco pero el consumo todavía no reacciona , “tenemos muchas expectativas que mejore. Eso repercute en góndolas, no aumenta la mercadería, nosotros trasladamos nomás los precios, pero queremos vender y reactivar el consumo, entonces si seguimos aumentando no tiene sentido, porque en el bolsillo de la gente sigue entrando la misma plata” .

“El formador de precio es el produce la mercadería, nosotros trasladamos los precios y esa es la discusión que siempre tenemos con nuestros proveedores”, señaló Cáceres.

“En lo que va del año perdimos entre un 18 y un 20%. En la semana la gente va dos o tres veces a comprar, todo lo que sea fiambre aumenta la venta los fines de semana pero también los quesos, en cambio el yogur o lácteos bajó bastante y van teniendo otra alternativa de consumo”, indicó.

Por último sostuvo que los precios están casi estables, pero los productos de primera linea cuando aumentan, aumenta el resto.