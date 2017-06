Sube: algunos kiosqueros correntinos se suman al paro y no cargarán saldo tres días

La medida será desde mañana hasta el viernes inclusive. Reclaman mayores ganancias o la posibilidad de cobrar un plus por cada operación. Aseguran que la cantidad de clientes aumentó en la última semana.

Se conoció ayer, a través de un comunicado que la Cámara de Kiosqueros Unidos, la decisión de los comerciantes de no cargar saldo en las tarjetas Sube desde mañana y hasta el viernes. Si bien el anuncio fue hecho para las zonas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, algunos kiosqueros locales comentaron a El Litoral que se van a adherir.

El pedido tomó forma debido al malestar que existe entre los comerciantes que cargan la Sube por el estrecho margen de ganancia que obtienen formando parte del sistema.

Más allá de esto, se espera que la medida que tomen algunos comerciantes locales no repercuta de manera tan fuerte en el sistema de recarga de tarjetas para los usuarios.

Los locales de mayor flujo de clientes atenderán toda la semana con normalidad. En tanto, en las oficinas de la empresa Tarjebus, por calle Santa Fe, aseguraron también ayer que no modificarán su atención.

“Yo me voy a adherir porque es una vergüenza que nos quede el 0,5% de lo que vendemos”, expresó uno de los kiosqueros que carga saldo en la ciudad. “Encima parece que hay en otros lugares donde les dan el 1%”, añadió.

Vale recordar que hay, desde hace una semana, 53 puntos de recarga habilitados. Algunos de los que se incorporaron en los últimos días se encuentran todavía en un proceso de acostumbramiento al mecanismo y en búsqueda de afianzar la cantidad de clientes.

En este sentido, uno de los kiosqueros comentó que “vendo cerca de $5.000 a la mañana y lo mismo a la tarde”. Con estas cifras diarias, la rentabilidad con la Sube es de $50 por jornada, aproximadamente.

Además de un mejoramiento en el índice de ganancias, algunos comerciantes a nivel nacional y también en Corrientes buscan poder cobrar un plus al cliente por cada recarga realizada. Esta situación generó algunos inconvenientes a nivel local cuando la Sube entró en vigencia el año pasado. En esa ocasión, un comercio fue sancionado por cobrar $2 más por cada recarga y finalmente dejó de prestar el servicio.

Demanda

Una constante en los locales céntricos de recarga es el aumento constante de clientes que buscan cargar saldo para viajar en colectivo. En varios comercios consultados coincidieron en que la venta de crédito creció en los últimos días. Influye, seguramente, la eliminación de las monedas como forma de pago y la cancelación del sistema de recarga de las Tarjebus.

El Municipio busca descentralizar el servicio, aunque en algunos lugares continúan formándose largas filas. Esta cuestión representa una de las principales preocupaciones de los usuarios respecto del transporte público capitalino y el modo de abonar el boleto.

