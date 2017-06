Un diputado de Cambiemos denunció a Ottavis por reconocer la corrupción durante el kirchnerismo

Waldo Wolff realizó una presentación en la Justicia para que el diputado de La Cámpora explique sus declaraciones públicas

“Hicimos muchas cosas mal, fuimos corruptos, fuimos mentirosos, fuimos manipuladores, fuimos interesados, pero todas las personas son así”. Las palabras de José Ottavis ante las cámaras de televisión sorprendieron, sobre todo porque provienen de un dirigente que supo tener un lugar de privilegio dentro del esquema de poder durante el gobierno de Cristina Kirchner.

A raíz de esta confesión, el diputado nacional por Cambiemos Waldo Wolff denunció a Ottavis en la Justicia. “Declaró que cometieron actos de corrupción; viniendo de un diputado que ocupó importantes cargos dentro de la estructura de Gobierno, entiendo que debería haberlo citado la Justicia para que declare y cuente cuáles son esos hechos de corrupción. Tiene la obligación de hacerlo”, señaló Wolff ante la consulta de Infobae.

La presentación recayó en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, y la investigación está a cargo del fiscal Juan Pedro Zoni.

“Está en línea con lo que hizo el gobierno anterior, y con lo que muchos se jactan de haberlo hecho. Esto en una sociedad democrática debe ser un escándalo. No se puede tolerar que un personaje que manejó fondos públicos salga alegremente a decir en un programa de televisión que cometieron actos de corrupción”, amplió Wolff.

Por otro lado, el diputado oficialista se refirió a las declaraciones de Fernanda Vallejos, la economista que encabeza la lista de candidatos para la cámara baja por el frente Unidad Ciudadana y que aseguró que no hubo corrupción durante la pasada década en el país. “Tiene que ver con aquellos que responden a esa línea, que muchas veces no consideran como un latrocinio los hechos de corrupción, sino como parte de un proyecto político”, dijo.

En declaraciones a radio Blue, Vallejos señaló: “Yo siento que en este momento por la gravedad de la situación que se está viviendo no veo de mucha relevancia entrar en discusiones que no le aportan a ninguno de los argentinos en términos de solucionarle los problemas que les están complicando la vida. Es una preocupación de los medios y lo veremos en las urnas. Si hubiera algún hecho de corrupción, con todo el poder económico y judicial que sostienen estas políticas, estaría todo el gabinete saliente tras las rejas. Es falso, no han encontrado nada; la corrupción es esta que estamos viviendo ahora”.