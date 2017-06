Camino a las PASO: “Es mi momento”, dijo Alfredo Revidatti

El pasado sábado se presentaron los nombres de los candidatos que competirán en las PASO. En una de las listas de ECO+CAMBIEMOS liderada por Estela Regidor, actual titular de Anses Corrientes, se encuentra en tercer lugar el Doctor Alfredo Revidatti, Director del Hospital Escuela.

Alfredo Revidatti es un destacado médico, reconocido por su incesante labor al frente del Hospital Escuela, ahora incursiona en política: “Hablé con mi familia y estuvieron de acuerdo, yo soy radical y sigo en ECO porque me gusta el proyecto de coherencia”

“Nunca me pasó que alguien me venga a ofrecer algo de corrupción, que le firme algo, hacer tal cosa y cuando fui a hablar con Flinta u otro no escuche nada que sea raro”, comentó Revidatti.

Sobre la relación que mantiene con el gobernador, destacó que nunca conversó directamente con Ricardo Colombi pero tuvo mensajes muy concretos y siempre cumplió.

Entre los desafíos, indicó que “es importante el tema sobre salud y de tránsito, pero quiero demostrar que en la política hay que meterse, mostrar coherencia, hacerlo con sinceridad para beneficiar a los correntinos”.

Ampliaremos..