Chilavert pidió que la Conmebol elimine a River de la Libertadores por los doping

El exarquero de Vélez criticó al Millonario por los positivos de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada.

Sigue, y seguirá, el escándalo por los casos de doping en River. Los positivos de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada le dan un gran dolor de cabeza al técnico Marcelo Gallardo, que los perdería para los partidos con Guaraní por la Copa Libertadores.

El que disparó con todo fue José Luis Chilavert, el exarquero paraguayo: “Nos quieren pasar por tontos. River debería estar eliminado de la Copa Libertadores. La corrupción sigue, Alejandro Domínguez (presidente de Conmebol) puso a Rodolfo D’Onofrio en la FIFA”.

Chilavert, multicampeón en Vélez, criticó: “Nosotros ganamos todo recorriendo América y no necesitábamos tomar ninguna pastilla. No sé si lo que hizo River es para sacar ventajas, pero son sustancias prohibidas que no se pueden tomar”.

Hay un vínculo muy estrecho entre River y Conmebol. Es verdad que D’Onofrio maneja la Conmebol

Después, dijo que Guaraní iba a pedir la eliminación de River de la Copa Libertadores. Pero Toda Pasión se comunicó con el presidente del club paraguayo y lo desmintió. “Ustedes tienen más data que nosotros. Lo que sé, es lo que escuché en los medios”, dijo Juan Alberto Acosta.

“Tiene que haber una sanción dura para los jugadores de River”, denunció.