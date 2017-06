Resolvieron el no inicio de clases en las universidades

La Conadu Histórica, a la cual adhiere Adiunne en Corrientes y Chaco, decidió no tomar finales el próximo mes y no comenzar el segundo cuatrimestre. Los docentes reclaman una propuesta superadora al techo del 20 por ciento anual.

Tras una semana de consulta en las universidades públicas del país, la Conadu Histórica decidió ayer en su Congreso Nacional, no tomar exámenes en julio y no dar inicio al segundo cuatrimestre. La medida cuenta con adhesión de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Adiunne).

Los docentes universitarios reclaman una mejora salarial por encima de la propuesta oficial. Estos volvieron a rechazar una nueva oferta del Gobierno Nacional, similar a la inicial, de un aumento anual del 20 por ciento: 4 por ciento en marzo, 6 por ciento en junio, 4 en septiembre, y 6 en diciembre, más un 2 por ciento de jerarquización.

Sin embargo, al no contar con una respuesta favorable, las federaciones de docentes e investigadores universitarios decidieron profundizar el plan de lucha. Como parte de este proceso, ayer culminó un plebiscito en las universidades públicas del país para definir una nueva postura. “En Corrientes y Chaco una gran mayoría decidió profundizar el plan de lucha”, dijo a El Litoral Carlos Veloso, referente de Adiunne.

La federación a la cual dicho gremio está adherido, concretó ayer su Congreso Extraordinario para definir medidas de acción. Así la Conadu Histórica resolvió la no toma de exámenes finales en julio y el no inicio del segundo cuatrimestre.

Del encuentro participaron 75 delegados de 22 asociaciones de base. La decisión fue llevada por los congresales luego de la consulta nacional y asambleas de las que participaron miles de docentes de todo el país.

“La profundización del plan de lucha se resolvió luego de que en la última mesa paritaria, realizada el lunes pasado, el Ministerio de Educación mantuviera la propuesta salarial para 2017”, expresaron a través de un comunicado.

La Conadu Histórica lleva un plan de lucha de más de 30 días de paros y múltiples actividades como clases públicas, volanteadas, actos y masivas movilizaciones. Pese a todo el Gobierno no corrió la vara del 20 por ciento.

“Enfatizamos que los 190 mil docentes universitarios y preuniversitarios, somos los únicos trabajadores dependientes del gobierno nacional que no tenemos resuelta la paritaria salarial, que venció en febrero del presente año (hace cuatro meses)”, manifestaron desde la Federación.

La situación también tiene réplica en la universidad pública de la región. Las dos asociaciones que nuclean a docentes e investigadores universitarios de la Unne aprobaron un plan de lucha. Ayer la Conadu Histórica resolvió dichas medidas de fuerza. En las próximas semanas, la Conadu realizará su Congreso Extraordinario. Adhiere el Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Codiunne).