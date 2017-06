Transición municipal: Se reunirán este miércoles Any Pereyra – Emilio Lanari

El actual concejal y viceintendente electo, Emilio Lanari, también participó de los actos en honor a la Bandera Nacional.

“Fue un gusto poder participar del acto por el Día de la Bandera, acompañarla a Any (Pereyra) y junto a los concejales en ejercicio, y también como futuro vice intendente, pero más que nada como concejal”, destacó.

Resaltó la figura de Manuel Belgrano, calificándolo como uno de los héroes que durante mucho tiempo pareció estar olvidado en un segundo plano.“Creo que su figura, su humildad, su despojo de todo por el bien de la Patria, cada vez se valoriza más”, agregó.

Sobre la transición, Lanari comentó que formalmente recién se reunirán mañana, ya que hasta el momento solo han tenido conversaciones informales. “Mañana nos reunimos a las 9 en el despacho de Any, para dialogar sobre todo del área que a mí me corresponde, que es la viceintendencia”

Señaló que tiene una relación fluida con Any y agregó que se hará énfasis a la transición del fideicomiso de Santa Catalina, pero hay una agenda de actividades que deben programarse en lo inmediato y que van a tener su ejecución en los primeros meses del año que viene, en las cuales tenemos que empezar a trabajar.

Además consideró Lanari: “Hoy, en el contexto que hemos tenido de inundaciones y problemas climáticos serios, parece peyorativo, pero hay que trabajar para Corrientes en el verano, para Corrientes que va a recibir al país para la Fiesta Nacional del Carnaval y hay muchas acciones que hay que coordinar y que deben dedicarse ahora pero trataremos de establecer un esquema de trabajo en conjunto para el año que viene”

Llevó tranquilidad a los trabajadores municipales, “tienen que quedarse tranquilos, el empleado, incluso el que está en el programa Neike, el municipio tiene una continuidad jurídica que tiene que asumir, acá no hay caza de brujas, no hay persecución, nosotros siempre hemos hablado de la recuperación de la calidad del empleado municipal, de su jerarquización, de su capacitación, en ningún momento hemos hablado de discriminación, se está generando una polémica innecesaria y se pone en eje en temas que no son prioritarios para nosotros .

Espera, en cuanto al blanqueo de trabajadores municipales jerarquizados, que se revise, premie la cordura y que se tomen las medidas adecuadas.