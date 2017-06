San Martín y Regatas abren una histórica final entre correntinos

En el “Fortín Rojinegro” se pondrá en marcha este lunes la histórica serie final de la Conferencia Norte entre San Martín y Regatas. El cotejo dará inicio a las 21 hs, será televisado por TyC Sport, y con el arbitraje de Juan José Fernández, Diego Rougier y Leonardo Zalazar.

San Martín se medirá con Regatas Corrientes en un cruce inédito de clásico correntino en la serie final de la Conferencia Norte de la Liga Nacional de Básquetbol. El primer juego de la llave se disputará este lunes en el “Fortín Rojinegro”, en el encuentro que será televisado por TyC Sports desde las 21, con el arbitraje de Juan José Fernández, Diego Rougier y Leonardo Zalazar.

Por otro lado, el segundo juego se llevará a cabo el miércoles 21, también desde las 21 (Estévez-Vito-Tarifeño) y en transmisión en duplex con la serie San Lorenzo-Quilmes (por TyC Sports/TyC Sports Play), mientras que el tercero será en cancha de Regatas, el sábado 24 en el mismo horario. En la presente temporada jugaron en 4 ocasiones, con triunfos repartidos, cada uno en su localía. Será la primera vez que se enfrenten en playoffs y en el historial general de la categoría jugaron 18 veces, con 7 festejos de San Martín y 11 de Regatas.

La previa de estos cruces históricos del clásico correntino comenzó a vivirse en el mediodía del viernes, cuando se presentó oficialmente la serie final en Casa de Gobierno, contando con la presencia ante los medios, de autoridades gubernamentales, presidentes, entrenadores y jugadores de cada uno de los clubes.

En la previa, el capitán de San Martín, el cordobés Matías Lescano también se mostró confiado: “Estoy contento de tener esta chance de llegar a una final de conferencia y encima jugar contra el rival de la ciudad. Somos privilegiados los que estamos adentro de la cancha. Tenemos que demostrar que podemos jugar sin violencia y disfrutar al máximo”.

Por el lado de Regatas, Paolo Quinteros, el jugador emblema, sostuvo que “hace seis años que estoy en el Club, es un privilegio llegar a un clásico en final de Conferencia, lo que es un condimento que lo hace más especial”. Y aseveró que “no debemos olvidarnos que el básquet es un deporte en familia y nosotros como protagonistas debemos dar una buena imagen dentro de la cancha. El equipo hizo un gran esfuerzo para llegar hasta acá y vamos a disfrutarlo. Que gane el que realmente se lo merezca”.

Accesos y entradas

La dirigencia del Club San Martín anunció que este lunes continuará la venta de entradas para los dos primeros juegos de la serie final de la Conferencia Norte de la LNB. Será en horario de corrido –desde las 8 y hasta la hora del partido inclusive- con los siguientes valores:

GENERALES

Socios / Sector local $ 100

No Socios / Sector visitante $ 200

PLATEAS

Socios / Sector local $ 300

No Socios / Sector visitante $ 400

Por su parte, se recuerda el horario de apertura de estadio será a las 19 y por disposiciones de seguridad en los juegos en el estadio “rojinegro”, la parcialidad con acceso visitante ingresará por calle La Rioja, mientras que la parcialidad con acceso local lo hará por la puerta de ingreso al club de calle Salta.

Programa de la serie

1º Juego – Lunes 19 de junio: 21, San Martín vs Regatas –TyC Sports-

2º Juego – Miércoles 21 de junio: 21, San Martín vs Regatas –TyC/TyC Sports Play-

3º Juego – Sábado 24 de junio: 21, Regatas vs San Martín

4º Juego – Lunes 26 de junio: 21, Regatas vs San Martín **

5º Juego – Viernes 30 de junio: 21, San Martín vs Regatas **

** De ser necesario.