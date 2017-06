Consultarán en las universidades para definir inicio de clases

Esta semana inicia el plebiscito en las universidades públicas del país para definir el no inicio del segundo cuatrimestre. También se analiza no tomar exámenes. Los docentes piden la convocatoria formal por una nueva oferta salarial, motivo por el cual, en junio profundizaron el plan de lucha.

Del 19 al 22 de este mes, los docentes universitarios nucleados en la Conadu y la Conadu Histórica, que incluye a gremios que comprende a profesores e investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) iniciarán un plebiscito para decidir el inicio o no del segundo cuatrimestre. Esto también incluía la posibilidad de no tomar exámenes en las próximas mesas.

La medida se enmarca en la profundización de un plan de lucha a raíz del “virtual estancamiento de la paritaria en que el Gobierno Nacional, solo ofrece una propuesta superadora al 18/20 por ciento, y sin una convocatoria formal para recibir una nueva oferta salarial”, según informó días atrás el Consejo de Docentes e Investigadores de la Unne (Codiunne).

El conflicto ya lleva cuatro meses. La Conadu reclama “paritarias libres y sin techo; regularización de los contratados y ad honorem; plena implementación del Convenio Colectivo de Trabajo; continuidad de los programas de capacitación docente gratuita y de las becas Profite; restablecimiento de los programas socioeducativos; mayor presupuesto universitario; más presupuesto para Ciencia y Técnica y el ingreso efectivo de los 500 trabajadores al Conicet.

Vale recordar que la semana pasada realizaron dos jornadas de paro. A ellas adhirió la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Adiunne), que está nucleada a la Conadu Histórica. Solicitaron un aumento del 35 por ciento anual.

En el marco del segundo día de paro universitario y a 99 años de la Reforma Universitaria, el 15 de junio el gremio realizó una radio abierta en la entrada al campus de Resistencia.

Adiunne se sumará al plebiscito para suspender las mesas de exámenes de julio y no iniciar las clases en el segundo cuatrimestre. La Consulta Nacional se resolverá el 23 de junio, en la sesión del Congreso Extraordinario de la Federación.

Por su parte, la Conadu realizará su Congreso Extraordinario del 10 al 14 de julio. El 22 de junio habrá Asamblea Simultánea Universitaria en todas las casas de estudio del país.