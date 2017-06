Para el INDEC, no hay ninguna razón para que la inflación supere el 1,3%

El director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Jorge Todesca, aseguró este sábado que “no hay ninguna razón estructural” para que la inflación de junio sea “mayor” que el 1,3 por ciento de mayo y si bien evitó aventurar en qué nivel podría ubicarse el próximo índice de precios minoristas, calculó que “deberían” bajar.

Al hacerse eco de los múltiples avisos con ofertas por parte de distintos supermercados en los últimos días, Todesca deslizó que “eso estaría indicando que van a bajar los precios o, por lo menos, deberían”.

“En los diarios de hoy y de días precedentes hay todo tipo de ofertas en modalidades como el ‘día hot’ o el ‘día negro'” para estimular el consumo, señaló Todesca y, en un mensaje a los empresarios, reflexionó: “Si los precios no subieran tanto, las ventas no se derrumbarían tanto”.

En declaraciones radiales, el directivo advirtió: “En un primer momento pareciera que se quisiera mantener la rentabilidad aumentando los precios, pero cuando se aumentan los precios, el consumo baja de tal modo que igual afecta la rentabilidad”.

“Y a lo mejor viene un segundo momento donde los precios se acomodan a la baja y hay más posibilidades de sostener el consumo, y hay más posibilidades de la gente de llegar con sus salarios a los consumos básicos. Esperemos que eso ocurra; es lo que debería ocurrir, en una economía que funciona normalmente es lo que ocurre”, planteó.

Consultado sobre si en junio podría incrementarse el índice de inflación, que en mayo fue del 1,3 por ciento, Todesca evitó avanzar en precisiones, pero adelantó que “no hay ninguna razón para que fuera mayor que el mes pasado. No sé si lo va a ser o no, pero razón que uno pueda percibir estructural, no hay”.

“No tenemos aumento de servicios este mes, casi no hay en la parte de servicios privados, que son regulados, y tampoco en servicios públicos. Es un mes en donde la parte de los precios, que se llaman precios regulados, no va a estar impulsando el índice hacia arriba”, añadió.