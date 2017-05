El abogado de Terán presentará una apelación

El abogado defensor del depuesto intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán, Roberto Herrera, habló con LT7 AM 900 sobre el procesamiento de su defendido, algo que consideró sorpresivo, ya que, según reiteró, “no hay pruebas objetivas en su contra”. El lunes presentará una apelación.

“En principio, su señoría mantuvo la misma línea que tenía al momento de detenerlo, con el procesamiento que realizó en el día de ayer, con prisión preventiva y un embargo de un millón y medio de pesos”, explicó el letrado.

“Es llamativa la resolución, porque no hay una prueba objetiva y contundente que lo vincule directamente a Terán con el narcotráfico, teniendo en cuenta que todos los procedimientos que se realizaron, especialmente a él, fueron negativos”, manifestó.

“Y no hay elementos que se hayan aportado luego de eso. Los únicos que aportamos fuimos nosotros, luego de que él declaró, con toda la documentación respaldatoria a lo que manifestó, que es que es totalmente ajeno a los hechos que se le imputan”, agregó.

El abogado adelantó que el lunes estarán presentando la apelación al procesamiento. “Supongo que la mayoría de los defensores optará por este mismo camino, por lo que la resolución de la apelación puede tomar un tiempo”, dijo Herrera.

Sobre la medida, reiteró: “Me sorprendió. En principio entendí la medida, cuando recién se inició la causa, pero luego de la declaración de Terán y las pruebas documentales que presentamos, como la denuncia que presentó el año pasado, la ayuda que solicitó a Prefectura y Gendarmería, etc, que son pruebas puntuales que para nosotros demuestra que él es ajeno a todo esto”.

“Él no logra la impunidad de su hija, porque el no tiene contactos. De hecho su hija y yerno están detenidos desde febrero. Si el estuviera encargado de la impunidad del grupo, como se lo acusa, no hubiera quedado detenida la hija”, remarcó.

“La investigación plantea que desde mayo de 2014, esta organización se dedicaba al narcotráfico. Varios de los arrepentidos dicen que él manejaba plata para la campaña. Ahora, se sabe que en 2014 no había campaña en Corrientes, él ya era intendente desde antes”.

“Esperamos que a partir de la apelación, la Cámara pueda valorar las pruebas que presentamos. Hoy por hoy, los únicos que tenemos pruebas contundentes somos nosotros y no la Justicia. No hay nada objetivo que lo vincule directamente. Que él viva en Itatí y su hija esté relacionada a una causa de drogas, no lo hacen responsable”, dijo.

Con respecto a los fragmentos de escuchas que se dieron a conocer ayer, en las cuales se puede distinguir a la hija de Terán hablando con alguien sobre una camioneta doble-fondo que sería del ex intendente, al abogado indicó:

“Está demostrado que Terán no tiene camioneta con doble fondo, ya que sus vehículos fueron secuestrados por Gendarmería y peritados, y ninguno tiene doble fondo. Si lo hubieran encontrado lo hubieran puesto en el procesamiento de ayer, hubiera sido una prueba contundente”, manifestó.

“Y no. Lo que está puesto son declaraciones de los arrepentidos, en una causa del 2014 en la cual hay varias personas que hacen una descripción concreta de los individuos que serían parte de la organización, y ninguno lo nombra a Terán. Después hay dos individuos que sí lo nombran y dicen que está metido, que el manejaba la plata de su hija para la campaña, que así llegó a hacer intendente y que compraba bienes sin ponerlos a su nombre”.

“Estamos hablando de una causa de 2014, desde entonces están investigando, y hasta ahora no encontraron nunca a Terán comprando nada. Y teniendo en cuenta la magnitud de droga que dicen que ingresaban, entre 7 y 15 mil kilos por semanas, no estaría el con una camioneta 2008”, finalizó el abogado Herrera.