Intensifican tareas del Comité de crisis

El Comité de Crisis intensificó las tareas ante las sucesivas lluvias registradas en las últimas 48 horas. El ministro de Coordinación y Planificación, Eduardo Vischi, a cargo del equipo de contingencia que reúne a distintas áreas del Gobierno, encabezó una comitiva que se dirigió este miércoles a lugares lindantes a la Capital correntina que padecen el escurrimiento del agua.

Marcaron una hoja de ruta que se extienda ya para agosto y septiembre, “será la época del año donde asome El Niño, que promete ser el más devastador, tal como lo vienen advirtiendo expertos climatólogos de todo el mundo”, advirtió Vischi.

Consultado acerca de ser el candidato a gobernador por ECO, Vischi trató de evitar el tema manifestando: “para nada, todavia no se sabe, no, no, nada, estoy trabajando en la gestión, que es lo que más me interesa. Nadie lo conoce tanto a Ricardo Colombi como para intepretarlo”.