Dos muertos y varios heridos en nueva marcha opositora en Venezuela

Las víctimas mortales son Carlos José Moreno, de 17 años y Paola Ramírez, una joven estudiante de 24 años. Simpatizantes chavistas dispararon y lanzaron gases lacrimógenos contra la muchedumbre que se movilizaba en San Bernardino.

Un joven de 17 años, que participaba de la marcha opositora contra el Gobierno de Nicolás Manduro, murió tras ser herido de bala por simpatizantes chavistas.

El enfrentamiento se produjo en el barrio San Bernardino, norte de Caracas, cuando simpatizantes del Gobierno abrieron fuego contra la muchedumbre y el joven recibió un tiro en la cabeza.

La víctima fue identificada como Carlos José Moreno Barón.

La otra víctima fue Paola Ramírez, una joven estudiante venezolana de 24 años de edad, quien murió a causa de un disparo de supuestos adeptos al oficialismo en la ciudad occidental de San Cristóbal.

Luego de los resultados de las marchas de la semana pasada, que dejaron un saldo de cinco muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos, la oposición volvió a salir a las calles para realizar “la madre de todas las marchas”, con el fin de sentar su voz de rechazo al retraso del Poder Electoral para convocar a elecciones.

De igual manera, el oficialismo también realiza una manifestación de sus seguidores en compañía de las milicias ciudadanas. Hay temor en la comunidad nacional e internacional de que recrudezca el clima de violencia.

“No es tiempo de traidores, no es tiempo de traición, no es tiempo de vacilantes; que cada quien se defina: si estamos con la patria o en contra de ella”, advirtió Nicolás Maduro al referirse a la creciente tensión que vive el país.

La oposición estableció 26 puntos de salida desde Caracas y pretende llegar hasta la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas. Sin embargo, el gobierno ya declaró que no les permitirá llegar hasta este lugar y lo señaló como el punto de partida de su marcha

Esta se convierte en la sexta marcha de este mes organizada por la oposición y pretenden que el oficialismo les otorgue elecciones generales, respeto a la autonomía del Parlamento. Para la oposición, la salida del chavismo es la única salida a la gran crisis política y económica del país.

La situación es tensa. Por un lado, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que anuló y asumió las competencias de la Asamblea Nacional, a finales de marzo, revivió los ánimos de la oposición. Por el otro, el chavismo no ha escatimado esfuerzos en demostrar todo su poder militar, como lo hizo este lunes cuando en un acto militar en conmemoración de las milicias venezolanas, anunció que las milicias llegarán a 500.000 civiles y a cada uno le dará un fusil.