La inestabilidad climática y la lluvia seguirán al menos hasta el viernes

La jornada de ayer en la ciudad estuvo marcada por la inestabilidad climática, sobre todo después del mediodía. Si bien a la mañana el cielo se mostró nublado, para la siesta comenzó una tenue llovizna. En tanto, después de las 17 se registró en algunas zonas ciertos chaparrones breves. Según la estación meteorológica del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), fue poco más de 7 milímetros el agua caída ayer, por lo que no generó mayores inconvenientes con el escurrimiento.

El pronóstico marca que la inestabilidad se mantendrá en esta zona del país y se espera que la situación mejore recién cerca del fin de semana. Según las previsiones realizadas por el Servicio Meteorológico Nacional, el mal tiempo y las lluvias persistirán al menos hasta el viernes a la mañana y luego recién la situación comenzaría a recomponerse.

De esta manera, hay altas probabilidades de precipitaciones para la jornada de hoy y de tormentas eléctricas. Además, anuncian fuertes vientos aunque no de manera constante.

El clima continuaría de esta manera mañana y la estabilidad llegaría en la tarde del viernes.

Respecto a las temperaturas, se mantendrán niveles similares al de ayer en la ciudad, con poca amplitud térmica y máximas que rondarían los 20°. En tanto el viernes, con la mejora de las condiciones climáticas llegará también un leve ascenso de la temperatura que podría alcanzar los 25°.

Vale recordar que según algunos especialistas en clima, se registrarán habitualmente precipitaciones en distintas zonas del país, entre ellas Corrientes. Sin embargo, a partir de mayo comenzaría una temporada de pocas lluvias aunque no de sequías.

En cuanto a las temperaturas que se esperan para los próximos meses del año, adelantaron también que este invierno podría ser uno de los más fríos de los últimos 21 años. Esto se daría por una disminución en las temperaturas máximas que generalmente son habituales en época invernal.