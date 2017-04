“Que no esté la boleta 51, la de la banderita en el cuarto oscuro, a nosotros nos ocasiona un daño”

La viceintenta de la Ciudad de Corrientes, Any Pereyra, dialogó con el programa “En el aire” acerca de un nuevo desafío: ir por la re elección.

Ana María Pereyra es mujer de la política, “por casualidad”, como lo define, pero viene de una familia muy aferrada a la militancia. “Tengo más satisfacciones que disgustos en la política, me siento muy querida en el ámbito de la política y también dentro del partido. El PL trae en su ADN a veces disputas e intereses personales de larga data que no tienen que ver conmigo,no me hago cargo del pase de factura de los distintos grupos, siempre traté de construir en la unidad”.



Sobre lo determinado por la justicia de desestimar la participación de referentes liberales en “Haciendo Corrientes” y en “ECO” , Pereyra señaló que se trabajó mucho para los comicios, sin embargo, “me apena que llegado el momento y estar prácticamente unificado, cuatro o cinco personas que de la mano de algún poder político le hagan perder la legitimidad para una elección y no se merece esto, pero de ninguna manera me hacen bajar los brazos, peleamos dentro dentro de la justicia y ordenando el partido con mucha determinación”.



“Para mi hay protección del poder político, tenemos cuatro o cinco Caballos de Troya dentro del Partido Liberal, instigados desde afuera para hacer esto”, remarcó a En el aire por LT7 AM 900.

Ayer le respondió a la jueza María Herrero, y se retractó el haber hecho público lo que pensaba, “un magistrado debe actuar con independencia, tengo mi pensamiento, me sentí enojada, creo que el Partido Liberal no se merece quedar por segunda vez afuera de las elecciones. Nosotros seguimos sosteniendo que estamos habilitados para resolver el tema de Capital”.

Cree que se debería haber como mínimo darle la posibilidad de resolver internamente en el partido la cuestión, sin embargo subrayó: “que no esté la boleta 51, la de la banderita en el cuarto oscuro, a nosotros nos ocasiona un daño”.

Por otra parte, fue consultada acerca de de seguir en la fórmula de Haciendo Corrientes. “La decisión de acompañar a Fabian Ríos la tomé con mi familia, hay muchos proyectos en ejecución, que merecen que los terminemos, Fabian tiene mucho más para dar, es la persona más capacitada”



“La relación que tengo con Fabián es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Tampoco Fabián toleraría un viceintendente que no trabaje ni yo toleraría estar en un lugar donde no tenga nada para hacer, no hubiera durado ni dos días”, aseguró a María Mercedes Vazquez.