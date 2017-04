Descartan nuevos aumentos en el precio de la carne

En un recorrido por las carnicerías del Mercado de Productos Frescos de Corrientes, los comerciantes locales descartaron un posible incremento en el precio de la carne para las próximas semanas, indican que desde agosto del año pasado no sufre aumentos el precio de la carne. Además, comentó que en abril el consumo mejoró, que semana santa contribuyó al repunte ya que en marzo había tenido una leve baja.

Hugo Lucena, carnicero del Mercado de Productos Frescos, expresó “hasta el momento no está aumentando y va a seguir así, no tengo conocimiento de que vaya a aumentar”.

“Las crecidas y lluvias del interior afectan la salida de las haciendas de campos y eso puede llegar a afectar, pero más adelante” manifestó.

“Desde agosto del año pasado que no aumenta” indicó.

Consumo

“La venta estuvo bien en semana santa, en marzo decayó un poquito pero en abril empezó a repuntar otra vez” cerró Lucena.

Corrientes Hoy