“Nunca escondí mi deseo de ser gobernador de la provincia y lo digo con humildad”, dijo Canteros

Gustavo Canteros, vicegobernador, visitó el programa En el aire y volvió a reclamar elecciones internas en ECO.

Recordó lo ocurrido en el 99 en la provincia y consideró que hubo cambios, lo que hace a la estabilidad salarial de los empleados, uno de los temas más importantes de reclamo de esa época, “veníamos de no cobrar seis meses de salarios, se reordenó la vida institucional de la provincia, la democracia se consolidó y eso fue lo más importante”.

“Aspiro a ser gobernador de la provincia y estoy planteados al espacio político al que pertenezco. Venimos planteando un proceso interno,a fin de garantizar la transparencia de la política”, sostuvo.

Sobre las encuestas, el vicegobernador indicó que las conoce y analiza, pero eso le genera compromiso y responsabilidad, “me genera ver que estamos por el buen camino, me genera ver que el camino por el que vamos es el correcto, el estar todos los días, el camino del diálogo”.

“Me gustan las cuestiones reflexivas, podemos coincidir o disentir, pero cuando se falta el respeto, equivocamos el camino, y en mi no van a encontrar jamas que he faltado el respeto a nadie, soy persona de diálogo”, argumentó.

En cuanto a la relación con Ricardo Colombi, señaló: “el gobernador es un hombre con muchos compromisos, yo también tengo una agenda cargada de actividades y esto imposibilita que tengamos un encuentro diario, esto fue siempre, no de ahora”.

Consultado sobre la caída de la BUE, Canteros expresó: “soy un defensor de la Boleta Única Electrónica, hay que acompañar todo lo que tenga que ver con al transparencia, hizo falta diálogo, porque si todos los actores de las fuerzas políticas nos hubiésemos puesto de acuerdo, hubiésemos logrado que esto se sostenga. Lamentablemente tuvo que intervenir la justicia´”.



En cuanto al contacto diario con la sociedad, Canteros dijo que la gente reclama trabajo, “tenemos que cuidar a nuestros empresarios, a nuestros productores, a nuestros comerciantes, porque si los cuidamos, garantizamos que existan fuentes de trabajo, que existan trabajos genuinos. Recibo a diario, cantidad de pedidos de trabajo y la gente quiere ganar dignamente su salario”.

El narcotráfico, la inseguridad, salud y educación son también temas de preocupación, pero lo más importante es la generación de empleos. “El compromiso si me toca ser gobernador de la provincia es impulsar una ley de Emergencia Laboral para generar 10 mil puestos de trabajo para el sector privado”.

“Soy un hombre de diálogo, converso con Camau, con Fabián , tengo una excelente relación con ellos, hablo mucho con Any Pereyra, con Ingrid Jetter, no únicamente lo hago con la gente del oficialismo, converso con la oposición porque así se construye”.

Se mostró preocupado por las “campañas sucias” sobre todo cuando hay que debatir proyectos y se involucra la vida privada de las personas. “Recibí muchas muestras de solidaridad de la gente, de los medios de comunicación, me afecta por mis padres, por mi esposa, por mi familia, porque soy un hombre de la política y uno está sujeto a estas cosas”.

Por último, el presidente de la Cámara Alta dijo: “no me van a torcer los brazos porque soy una persona de convicciones y de principios, pueden hacer todas las campañas que quieran, yo sé como me voy a defender”.