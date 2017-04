Tres candidaturas a intendente y 13 listas de concejales para Capital

Con vista a las elecciones municipales del 4 de junio, ECO+Cambiemos dio la nota al presentar 10 listas de ediles, colectoras que llevarán adosadas la fórmula Tassano-Lanari. No hubo sorpresas en Haciendo Corrientes y Sonia López logró revivir al Frente para la Victoria.

Se anotaron ayer tres fórmulas a intendente y 13 listas a concejales para las elecciones del 4 de junio en Capital. La alianza ECO+Cambiemos volvió a dar la nota al sumar 10 grillas colectoras. No hubo sorpresas en Haciendo Corrientes y en el Frente para la Victoria, de Sonia López.

Concluyó ayer un nuevo paso del cronograma electoral, los apoderados de las fuerzas políticas desfilaron por la secretaría del Juzgado Electoral de calle San Juan esquina 9 de Julio.

Las tres fórmulas que se inscribieron para competir por la intendencia de Capital son las que ya se conocían: Fabián Ríos-Any Pereyra por Haciendo Corrientes; Eduardo Tassano-Emilio Lanari, por Encuentro por Corrientes+Cambiemos; Sonia López-Daniel Solí por el Frente para la Victoria.

El frente oficialista comunal anotó a Any Pereyra como extrapartidaria, ya que de acuerdo a la Justicia el Partido Liberal no integra ninguna alianza. No obstante, el liberalismo espera un revés judicial del Superior Tribunal de Justicia.

En lo que refiere al Frente para la Victoria, López sumó como candidato a viceintendente a Daniel Solís, de Nuevo Encuentro partido que responde al ex funcionario kirchnerista Martín Sabetella. Además encabeza la lista de concejales Belén Galarza, referente de Kolina, fuerza que responde a Alicia Kirchner.

La coalición liderada por López deberá sortear un nuevo escollo judicial, ya que el apoderado del Partido Justicialista, Félix Pacayut confirmó ayer que apelarán ante el Superior Tribunal de Justicia el fallo que permitió que el armado electoral pueda usar la denominación de Frente para la Victoria. “Hay fuerzas en nuestro armado que hicieron la reserva de ese nombre y además presta a la confusión del electorado”, dijo.

La cuestión debería estar resuelta antes del 5 de mayo día en que se deben presentar los modelos de boletas.

En lo que refiere a ECO+Cambiemos, la alianza no sólo ostenta la mayor cantidad de fuerzas adherentes (22 en total) sino que además tiene 10 listas colectoras para concejales. Todos llevarán adosadas la fórmula Tassano-Lanari.

Cada colectora representa a distintos movimientos y zonas de la ciudad. Hasta hay un sector peronista. El Litoral