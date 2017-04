Para Hebe de Bonafini, “Macri viaja con francotiradores a los actos”

La titular de Madres de Plaza de Mayo volvió a criticar al Presidente durante un discurso.

La titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini volvió a realizar duras declaraciones contra el presidente Mauricio Macri. Durante un discurso, la referente de derechos humanos aseguró que el jefe de Estado viaja “con francotiradores” a los actos que organiza.

Bonafini consideró que los despidos no cesan porque “Macri sigue haciendo lo que quiere, lo que se le canta y se le estamos permitiendo muchos”. Por ello, propuso tomar los puestos de trabajo: “Porque si en vez de irse le hubieran tomado las radios de cada lugar vamos a ver si le va a ser tan fácil. Antes de que nos echen tenemos que tomar los lugares claro que a veces no nos dejan entrar, pero bueno, si estamos adentro y dicen que no vengamos más pues hay que quedarse a dentro, me parece que es la única solución”.

Tras lo cual la titular de Madres de Plaza de Mayo se refirió a un acto de entrega de viviendas que Macri encabezó el miércoles en Morón y afirmo que “Macri viaja con francotiradores”. “Para la entrega de 23 viviendas llevó francotiradores, una cantidad de micros y de balas y de autos de la policía que daba miedo, militarizó el barrio para 23 viviendas, los francotiradores arriba de los techos”, describió.

No obstante, destacó que en ese acto “había muchos carteles que decían ‘Gracias Cristina’ porque Cristina hizo las primeras casas. Y algunos que decían ‘Macri represor'”. “No hay nada que pueda apagar tanto fuego, el fuego que nos dio Cristina, el fuego que es ella, no hay nada. Por más que Macri vaya con francotiradores la gente no le tiene miedo, pone carteles y lo insulta. Estoy contenta que la gente ponga ‘Gracias Cristina'”, sentenció Bonafini.