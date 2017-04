Mujer continúa encadenada y en huelga de hambre tras robo de su local

Sandra Gómez en el segundo día en su huelga de hambre en reclamo de los robos consecutivos que ocurrió el jueves y el domingo y el abandono del Estado que no otorga respuestas declaró que “ayer fue un día muy difícil que desgasta”.

El negociador Alejandro Bottini se acercó a negociar pero Sandra aseguró que “en todo momento han tratado de establecer una represión”. Además, la comerciante afirmó que “una cosa es mediar y otra es negociar”.

En confesiones de la forma en la que vive en las últimas horas explicó que “estoy sin comer y a base de agua”.

La comerciante que sufrió dos robos en el último fin de semana, y que el ultimo el día domingo le robaron la inversión de $250.000 aseguró que “los mediadores ejercen presión a través del miedo y no otorgan ninguna solución”. La correntina de 42 años además confesó: “Nadie muere por deudas, pero tampoco se vive”.

Finalmente, Sandra aseguró que “yo no pido otra cosa que mis cosas aparezcan, esto se enfría y se olvida”. Además, agregó: “Mis cosas no aparecen, yo no pido otra cosa que mis cosas aparezcan”. “Me siento totalmente sola y abandonada”, confesó Sandra y agregó: “Tengo que reestructurar una vida y una familia y no tengo nada. Perdí mi dignidad pero mi ropa esta en algún lugar y no la pueden encontrar”.