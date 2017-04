Desciende la temperatura y aumenta la demanda en el refugio San Juan Pablo II

El padre Pini, sacerdote de la Parroquia Nuestra Señora de Itatí, aseguró que por año pasan cerca de 500 personas, quienes reciben alimentos, abrigos y un lugar para dormir. El espacio requiere donaciones de alimentos no perecederos, sábanas, como también la participación de voluntarios.

El refugio San Juan Pablo II depende de la Parroquia Nuestra Señora de Itatí. Ubicado en la esquina de Salta y Teniente Ibáñez, el lugar año a año recibe a unas 500 personas de escasos recursos que requieren de un abrigo, alimentos y, en especial, un techo para dormir. El descenso de las temperaturas de los últimos días ya atrajo a más personas y frente al incremento de la demanda que se prevé para la temporada de invierno, la comunidad parroquial solicita colaboración. Requieren alimentos no perecederos, sábanas, frazadas y también voluntarios que participen con la obra.

“Este espacio funciona todo el año, no sólo los días de frío”, recordó el sacerdote Roberto Pini, párroco de la comunidad de Nuestra Señora de Itatí. Y agregó: “El tema es que desde hace algunos años cambiamos nuestra modalidad. En este refugio recibimos a personas del interior de la provincia que tienen a familiares internados y que no tienen donde parar. Por eso decimos que no estamos sólo cuando hace frío sino que la gente requiere de este techo a lo largo del año”. No obstante, aclaró que los días de frío sí se evidencia un aumento de la demanda de este lugar.

El sacerdote Pini explicó que mientras durante los meses de verano unas 20 personas eran las que se alojaban en el lugar, desde que empezó abril esta cifra incrementó y no desestiman que para junio y julio reciban a unas 50 personas. “Lo que solicitamos aquí es una certificación de que tienen un familiar internado en alguno de los hospitales”, puntualizó el religioso.

Necesitan elementos y voluntarios

La comunidad de Nuestra Señora de Itatí, de la que depende el refugio San Juan Pablo II, comunica que se encuentra recolectando alimentos no perecederos y elementos de cama que puedan ser útiles a las personas que pasan por el lugar. Sobre ello, el sacerdote Roberto Pini explicó: “Tenemos alimentos que nos facilitan desde el Gobierno pero la ración no es abundante. Por eso cualquier tipo de donación será bienvenida, más que nada en estos días en los que empiezan a llegar más familias por el frío”.

Sobre cómo entregar las donaciones, el padre Pini aseguró que quienes deseen colaborar con este espacio pueden hacerlo acercándose al lugar (Salta y Teniente Ibáñez), preferentemente por la tarde. “Lo ideal es que se contacten conmigo para ver cómo ayudar. En caso de que yo no esté, lo que recomendamos es dejar el número de la persona interesada y de inmediato la llamamos para coordinar la donación”.

Diario Época