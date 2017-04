“Veo a un gobernador debilitado, que no toma decisiones”, dijo Camau Espínola a En el aire

El senador nacional y candidato a gobernador por el PJ, Carlos “Camau” Espínola, en el programa En el aire opinó acerca de la próxima contienda electoral. Criticó al actual gobierno provincial argumentando que hay un ciclo agotado, se nota el cansancio de aquellos que se olvidaron de la gente.

Además fue contundente al destacar que los correntinos no podemos permitir que nos roben el futuro y tenemos que trabajar para recuperar la credibilidad de las instituciones, para que la sociedad pueda construir y alcanzar sus metas y objetivos.

“La gente quiere un cambio en el sistema político, transparencia y reglas claras. Tenemos un gobierno provincial que primero acompaña la boleta electrónica y después se arrepiente. La gente maduró, sabe lo que quiere y va saber votar”, destacó en relación a la Boleta Única Electrónica.

Destacó que se debe tener en claro y entre todos recuperar la credibilidad en las instituciones para que la gente sepa que si hay un responsable es una persona y no las instituciones.



Por otra parte señaló que el gobernador ha perdido el liderazgo entre su frente, no puede definir quien va a ser su candidato,”yo quiero que ponga a su candidato para que discutamos proyectos políticos, no pone un candidato porque no tiene proyectos”.

“Pasaron 16 años y tenemos todas las necesidades acumuladas, estamos peor en todos los índices. Corrientes necesita generar fuentes de trabajo”, destacó el legislador kirchnerista.

“La economía está muy complicada. Con absoluta responsabilidad debemos ponernos a trabajar para el futuro de Corrientes, no pasa por quien va a ganar, sólo quiero que a Corrientes le vaya mejor”, dijo el candidato a gobernador.



“Veo a un gobernador debilitado, que no toma decisiones, porque si toma decisiones, tiene un problema con un sector, si toma otras, tiene problemas con otro sector y lo que hace falta en Corrientes, es que pongan los candidatos, para que debatamos sobre la manera que vamos a sacar a Corrientes adelante, como vamos a generar puestos de trabajo, viviendas, mejorar el sistema de salud, formar a jóvenes, acompañando a docentes, garantizar la seguridad, combatir el narcotráfico”, puntalizó.



Por otra parte, destacó que sería importante implementar en los municipios, un proyecto similar al de Santa Catalina ante las falencias de viviendas en la provincia; “si el gobierno provincial se involucra y ataca la problemática se puede hacer”.

Además agregó que “hay muchos terrenos del ejercito que se pueden usar, terrenos provinciales que no se están usando y pueden servir para solucionar el problema de vivienda de los correntinos”.