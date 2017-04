“Proponemos un sistema mixto, en algunas escuelas utilizar BUE, en otras boletas de papel”

El intendente de la Ciudad de Corrientes, Fabián Ríos, en diálogo con En el aire, se refirió a la decisión judicial acerca del rechazo de la instrumentación de la Boleta Única Electrónica (Bue) considerando que no se hizo la audiencia pública. El jefe comunal propuso votar con papel y con las máquinas.

Por LT7 AM 900, el jefe comunal sostuvo que “el fallo de ayer no fue sorpresivo. Existe en esta provincia la extraña casualidad de que cuando los apoderados del oficialismo empiezan a plantear determinadas cuestiones como rumores, después la Justicia les termina dando la razón. Son muy buenos a la hora de preparar ciertas cuestiones, ya que siempre sus argumentos son valederos antes la Justicia Electoral”.

“La propuesta que hicimos ayer fue, si no podemos modernizarnos y avanzar de una sola vez, vayamos por partes. Que ellos propongan en qué escuelas quieren votar con BUE y en cuáles no, y nosotros vamos a consentir, y no vamos a avanzar en otra cuestión, porque eso va a significar un paso adelante, que nos permitirá en el siguiente proceso electoral, tener un sistema de elección moderno y transparente, menos tramposo y manoseable”, comentó Ríos.

“Si hay posibilidad de llegar a un acuerdo, y la condición es que no apelemos, y bueno, no apelaremos. Porque acá no está en juego el orgullo de nadie. Son molestas este tipo de intimaciones, como revolver amartillado en la cabeza, pero mi orgullo personal no está en juego, sino el hecho de que Corrientes se modernice y avance”, agregó.

“A veces hay que tragarse el orgullo y aceptar hasta donde se animan a cambiar. Hoy el lema en la Provicnia es Cambiemos, y buenos, que digan hasta donde están dispuestos a cambiar, y al menos hasta ese límite vamos”, expresó contrariado.