Comenzó la vacunación antigripal y en el Pediátrico hay más cuadros respiratorios

La jefa de Infectología del Hospital Juan Pablo II dijo que empezaron a aumentar las consultas, pero que el número es similar al de años anteriores. Aún no llegan las dosis para que en los Saps las entreguen a los vecinos, sí continúan con la inmunización para el personal de salud.

En hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) comenzó la vacunación antigripal para el grupo de riesgo, mientras que continuará la inmunización para el personal de salud. Desde el Pediátrico, comentaron a El Litoral que empezaron a tener más casos de cuadros respiratorios y recomendaron lavado de manos para prevenir el contagio.

Si bien los menores de dos años están incluidos en este grupo, desde Salud Pública dijeron que “la cantidad de dosis no alcanza para estos niños”. Cabe recordar que la aplicación debería realizarse tres meses antes del inicio del invierno.

Por su parte, la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Corrientes, Alejandra Elizalde Cremonte, comentó a este medio que “sólo entregaron dosis para el personal de salud, todavía no nos llegó para los vecinos”.

Pediátrico

“Empezaron a haber más casos de cuadros respiratorios pero no mucho, lo normal de todos los años. Esto recién está empezando. La mayoría de las consultas es por cuadros en el área superior, desde mocos hasta dolores de garganta o de oídos”, dijo a El Litoral la jefa del área de Infectología del Hospital Juan Pablo II, Andrea Gajo Gane de Borda.

En este sentido, señaló que aún no estamos en la época en la que haya muchas internaciones por estos síntomas.

Escuelas

Respecto a cómo evitar el contagio indicó que es muy difícil. En relación a esto agregó que “son lugares donde hay muchos niños en un mismo espacio físico”.

“Recomendamos agua y jabón, no sólo para los niños, también los padres tienen que tener buena higiene. Hay que lavarse las manos, colocarse alcohol en gel y al toser taparse con los codos. Además, deben utilizar pañuelos descartables y no los de tela”, aconsejó la especialista y no descartó charlas en las escuelas sobre cómo prevenir el contagio.

Vacuna

La vacuna antigripal está destinada a: personal de la salud; embarazadas -en cualquier momento de la gestación-, todos los niños de 6 a 24 meses (deben recibir dos dosis separadas por al menos 4 semanas), niños y adultos de 2 años a 64 años con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas; pacientes oncohematológicos y trasplantados, obesos con índice de masa corporal mayor a 40, diabéticos y personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, gente mayor de 65 años, convivientes de enfermos oncohematológicos y de bebés prematuros menores de 1.500 gr, entre otros.

La doctora explicó a este medio que si un padre quiere vacunar a su hijo, que no esté dentro de este grupo, puede hacerlo bajo recomendación del doctor y comprar la dosis en la farmacia. “No está mal, pero no hay que quitar una vacuna gratis a alguien que sí la necesita por recomendación de Salud Pública”, sostuvo.

