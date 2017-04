“No estoy en conversaciones con ningún partido para ser candidato”, dijo Revidatti

El director del Hospital Escuela en una encuesta es una de las figuras públicas que tiene más alta imagen positiva. Consultado por María Mercedes Vazquez de la posibilidad de incursionar en política, respondió que por el momento nadie le propuso alguna candidatura

“No estoy en conversaciones con ningún partido para ser candidato. Algo que siempre critiqué es a quienes son ‘poncho yeré’, los tipos que por un cargo andan de un lado al otro. Quiero ser coherente entre lo que digo y hago”, manifestó Alfredo Revidatti en contacto con LT7..

“Estoy metido en un proyecto en Salud Pública, frente al hospital, hace años, con sus pros y sus contras, con el Doctor Colombi, en su momento fue Julián Dindart el que me llamó, y ahora con Cardozo. Y sigo con ellos, no salgo de este trabajo que para mí es muy importante. No gano mucho dinero, vivo de lo que hago en forma privada”, manifestó.

“Si Colombi me llama para un cargo, sí voy, porque él fue el que primero confió en mí. A pesar de lo hosco que es y de esa forma que tiene de manejarse. A mí me mira de reojo nomas, nunca habla conmigo. Tampoco quiero que me bese”, dijo con sorna.

“Creo en las cosas que hace. Ha hecho lo posible por una provincia en un momento que repartir miseria, y el sin embargo supo cómo hacer. Y mal que mal, la Salud Pública, a pesar de que los sueldos no crecen y otras cosas, hubo un momento en que no teníamos posibilidades”, remarcó.

“Creo en el proyecto de Ricardo, no comparto su forma de manejarse, pero es su manera. Yo me manejaría con una forma con más simpática. Pero es su forma y no le ha ido mal”, indicó.

“No me gustaría un gobernador que diga todo que sí, incluso a mí. Ahora íbamos a tener la mayor inversión, más de 50 millones de pesos, en el Hospital. El hombre se sentó, revisó los números, y dijo ‘no me alcanza’, así que ahora tendremos que acomodarnos con el ministro a ver de dónde sacamos la plata para hacer las obras”, contó.

“Confío en que este hombre, que ha estado tres períodos, que ha manejado la provincia en crisis, cuando no nos mandaban un peso, y que la ha manejado bien, si el tipo dice que no le alcanza la plata, yo le digo ‘está bien, jefe’. Confío en su criterio”, expresó sobre el final de la nota.

Y finalmente aclaró: “Me gusta la parte ejecutiva. Aceptaría ir al ministerio, porque me preparé, hice gerenciamiento en salud, tengo tanto para hacer en el Hospital. No quiero ser legislador. No sirvo para eso. Si me vienen a ofrecer porque mido bien, no porque pueda hacer alguna diferencia. Si me han propuesto, pero no ahora”.