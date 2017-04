“Existe la posibilidad de ir por la vice intendencia de Capital”

La actual viceintendenta fue consultada en el programa En el aire, por LT7 AM 900 sobre su futuro político. “Hemos votado para ratificar la alianza, por 24 votos a 5. Lo cual implica que el Comité Capital está muy unido en un mismo camino, con identificación de proyectos e ideas, y eso me pone muy contenta”, dijo.

Consultada sobre si aceptará repetir la fórmula con Ríos en la búsqueda por la re-elección, Pereyra evitó dar precisiones, y aclaró: “Lo definiremos el lunes. Para ese día hemos fijado una nueva convocatoria, para definir los candidatos en función de la propuesta del frente Haciendo Corrientes”.

Consultada sobre si prefiere estar frente a la viceintendencia o ir a la Legislatura, Pereyra manifestó:

“Yo disfruto de mi trabajo. Me gusta el contacto con la gente, con la calle, algo que es más difícil en la Legislatura. Me gusta trabajar y cambiarle la vida todos los días a mucha gente, eso me llena de satisfacción”, dijo.

Pero en seguida aclaró: “No puedo adelantar que voy a hacer, sería imprudente de mi parte. Las posibilidades existen, de ser viceintendente o candidata para la legislatura. Lo definiremos el lunes”, cerró.