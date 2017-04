ECO presentó un amparo para impugnar la Boleta Electrónica

Desde Encuentro por Corrientes hablan de falta de garantías en la transparencia para los comicios del 4 de junio. Ante la Junta Electoral presentaron una acción de amparo.

El frente Encuentro por Corrientes (ECO) efectuó ayer la presentación de un amparo ante la Junta Electoral Provincial solicitando la impugnación del Sistema de Boleta Única Electrónica (BUE).

La información fue confirmada por el apoderado de la Unión Cívica Radical (UCR) el concejal Alfredo Vallejos y los candidatos a Intendente y Viceintendente de la alianza, Eduardo Tassano y Emilio Lanari. “En principio no hay garantías sobre la transparencia”, dijo Tassano.

Lanari habló del plazo acotado que existe de cara a los comicios municipales del 4 de junio: “Implementarlo me parece muy pronto”. “Sabemos que hay una imposibilidad temporal de entrenamiento tanto de nuestros fiscales como de la gente en general; en otras provincias hubo más de un año de capacitación para que esto finalmente se pueda implementar”, señaló Lanari a radio Sudamericana.

En esta línea se explayó Vallejos. “Se impugna la reglamentación de la Ordenanza de la BUE porque no se convocó antes a los partidos políticos ese fue un reclamo que la mayoría de los partidos hicimos en la audiencia”, recordó.

“El único partido que conocía de antemano la Reglamentación es el justicialismo”, indicó el edil radical. “Ese era uno de los requisitos establecidos expresamente por el Superior Tribunal de Justicia en el Fallo, la audiencia previa con la participación de los partidos políticos en la reglamentación y a su vez calificó como “inexplicable que no se haya convocado”.

La impugnación se suma a lo hecho por el apoderado del partido Unión Popular (UP) Yamandú Barrios, que en cambio avanzó contra el proceso licitatorio ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº2 por supuestas “irregularidades que atentan a la transparencia del proceso electoral”. En enero el Superior Tribunal de Justicia había autorizado el mecanismo de votación siempre que “no existiera simultaneidad” con otras elecciones.

Desde Asesoría Legal, Justo Pío Sierra admitió que se deberán ajustar cuestiones de reglamentación con la Junta pero que el proceso es normal. El letrado aseguró que desde la Comuna responderán a cada planteo, algunos parece que ahora recién se acordaron de obstaculizar”, había dicho.

Por otra parte se convocó para mañana a los partidos políticos para ser capacitados por la empresa adjudicataria de la BUE en la sede del Poder Judicial en diferentes turnos.

época