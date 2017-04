María Mercedes Vazquez es la figura más reconocida de los medios

Según la Fundación Prometeo, la conductora de En el Aire, tiene un reconocimiento del 76 por ciento, quiere decir que de 4 personas, 3 saben quien es la periodista.Nélson Lovera tambien está en el podio de figuras reconocidas.

En tanto Nélson Lovera, se encuentra en segundo lugar. Alfredo Revidatti, titular del Hospital Escuela, en tercer lugar. Lo siguen Sebastián Crismanich, Virginia Acosta y el sacerdote Horacio Da Silva.

José Castello, referente de la Fundación Prometeo, comentó los resultados del último relevamiento. No solo se centraron en lo político, sino también en figuras de diversas áreas.

Hay una diferencia de 10 puntos entre un candidato de una fuerza y un posible candidato de otra alianza. Se encuestaron 30 barrios y los datos arrojados son: Camau Espínola 43%, Nito Artaza 14%, candidato de ECO 33.62%, NS/NC 9%.

Consideró que Nito Artaza es “la niña bonita” junto con ese abundante 9% de No sabe/No Contesta

En Capital, al estar definido los candidatos, baja la incertidumbre y el No Sabe/No Contesta. Fabián Ríos 44%, Eduardo Tassano 32.5% y un notable crecimiento de Germán Braillard Poccard 17.9%, NS/NC 5.24%.

Por otra parte, Fundación Prometeo realiza cada cuatro años, un grado de reconocimiento de figuras públicas, personas que se destaquen en determinados rubros.

A la conductora de LT7 AM 900, María Mercedes Vazquez la reconocen al mostrar su foto, 52.8% (más de 150 personas de 300), al mencionar su nombre 24,01%, lo que suman 76.8%. La apoyarían si se larga a la política, 31.34%.

Nélson Lovera está segundo, lo reconocen al mirar su foto 57%, al mencionar su nombre 32%, lo apoyarían en la política 22.27%.

En tercer lugar, el doctor Alfredo Revidatti, lo reconocen al mirar su foto 21%, al mencionar su nombre 28%, lo apoyarían en la política 19%.

Luego vienen Sebastian Crismanich, Roberto Demonte, Liliana Cosimi de López, Virgina Acosta y el sacerdote Horacio Da Silva.