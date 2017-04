Romero Brisco:”No vamos con ECO, podemos dar una sorpresa encabezando una tercer fórmula para la intendencia”

El dirigente de PRO Corrientes, Sebastián Romero Brisco, sostuvo en En el aire que analizan la posibilidad de competir en las elecciones de junio como un tercer frente, con candidatos propios a la intendencia. “Si no se cierra mañana, tenemos hasta el 15. La lista de candidatos es lo que valoramos, con gente nueva, con otra impronta”, destacó.

“Podemos dar una sorpresa encabezando una tercer fórmula para la intendencia, se va a definir a último momento. El 15 de abril vencen los plazos para la oficialización de candidatos, es lo que analizamos y lo que queremos”, remarcó..

Si bien dijo que no se arrepiente de nada en la política, lamentablemente no se dieron las cosas como se debiern haber dado, hay mucho egoismo, algunos se autoproclaman autoridades, “no puedo arrepentirme, pero las cosas se dieron así, no nos vamos a detener, vamos a seguir por un camino alternativo, siempre son los mismos”.