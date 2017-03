“Las viviendas estan adjudicadas y nada tiene que ver el Invico”, dijo la intendente de Perugorría

Polémica se originó en la localidad de Perugorría por la pre adjudicación de 40 viviendas que aún no están terminadas.

La intendente Angelina Lesieux salió con las tapones de punta a defender las obras argumentando:”Es lamentable la postura del interventor del Invico, es una persona que no se asesora antes de aseverar una información, es una pena para el gobierno provincial tener un funcionario que mienta”.

“Antes las viviendas no existían, eran fantasmas y ahora el Invico pretende disputar la adjudicación de las viviendas”, remarcó la jefe comunal de Perugorría.

Recordó que las viviendas el 3 de marzo fueron adjudicadas a 40 familias que están muy felices de poder tener un techo digno de poder vivir.

“Estas chicanas políticas debemos dejar de lado y pensar más en la gente, dejar de prometer cosas y hacer. Rodriguez me hace acordar al pájaro que hay en nuestra zona. Los perugorrianos somos Los Horneritos que construimos las casas y el contador Rodriguez es El Tordo que se quiere adueñar de lo que no es de él. ¿Porque no viene a Perugorria?, en 16 años solo entregaron 7 casas sin pisos, sin puertas placa, sin revoques en las paredes y el municipio adjudica 40 casas”.

Además dijo que en tres semanas estarán todas las casas terminadas, hay 20 que ya se concluyeron los trabajos.

Por último manivestó que el Instituto de Viviendas no ha aportado absolutamente nada.