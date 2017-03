Colombi vaticinó el triunfo de la fórmula Tassano-Lanari

El Gobernador apeló a la “identidad”, la “historia” y al “coraje” de los correntinos y convocó a ir “para adelante” y así poner a la Comuna capitalina desde el 10 de diciembre en sintonía con la Provincia y la Nación.

Encuentro por Corrientes presentó ayer su fórmula para disputar la Capital. El Gobernador cerró el acto y pidió recorrer casa por casa para que “la ciudad sea de ECO”.

Los simpatizantes de todos los partidos de la alianza Encuentro por Corrientes coparon ayer el estadio del Club Regatas en apoyo a la fórmula Tassano-Lanari, que se presentaba oficialmente en sociedad. “La Capital será nuestra”, fue la arenga de los candidatos. El gobernador Ricardo Colombi cerró el acto y el grito de la gente fue ensordecedor ante cada palabra que pronunció.

Si bien la alianza se mostró unida, la ausencia del vicegobernador Gustavo Canteros no pasó desapercibida. Más allá de eso, todo fue una fiesta de ECO, con Colombi arengando a la militancia y con un claro pedido: “Desde el 10 de diciembre de este año, Tassano y Lanari gobernarán la ciudad de Corrientes, para cambiar este modelo de estancamiento en la que está inmersa, por uno promisorio y donde las oportunidades se multiplicarán, esa es la propuesta que tenemos que hacer llegar casa por casa y barrio por barrio”.

Eufórico, el Gobernador dijo: “Con este acto estamos demostrando, a todos, al país, cómo somos los correntinos, cuál es nuestra fortaleza, nuestro compromiso con la democracia, nuestros valores, nuestra idiosincrasia, la forma de vivir que se basa en ganarse el sustento con el esfuerzo propio, en el respeto por los demás, por las ideas y pensamientos de todos”.

“No nos han hecho doblegar ni aquellas apretadas del anterior Gobierno nacional, mantuvimos nuestra dignidad, mantuvimos firmes nuestras convicciones y nuestra posición y con nuestro esfuerzo hoy estamos aquí con la mejor propuesta, con los mejores candidatos para seguir creciendo, para seguir avanzando”.

“Muchos lugares del país nos envidian”, aseguró el mandatario.

Tassano, en tanto, aseguró: “Los capitalinos tienen la esperanza de una ciudad mejor y para ello es fundamental el apoyo del Gobierno nacional”.

Afirmó además que “el país cambió y el Gobierno nacional está apoyando el federalismo, está distribuyendo las obras en todo el país y dijo el Presidente (Mauricio Macri) que Corrientes es una de las provincias con mayor potencialidad, por eso propongo que sumemos a la Capital a ese progreso y vayamos para adelante”.

Además Emilio Lanari, candidato a viceintendente por ECO, aseguró: “Me duele la desigualdad que se vive en nuestra capital, las falencias, las indiferencias, el olvido de esta intendencia kirchnerista, de obras que no dan soluciones concretas” y agregó: “Porque yo no me olvido del tobogán de hielo, de las millonarias fiestas musicales y las viviendas hechas para grupos afines, mientras el Invico recibía diez veces menos fondos que otras provincias”.

En la multitud de simpatizantes, las mujeres de ECO hicieron notar su presencia ya que al menos un tercio del estadio fue ocupado por damas de distintas edades desde jubiladas hasta adolescentes.