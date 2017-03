Supuesto secuestro de un niño: Desmienten cuestiones pasionales o intento de robo

María es la tía de Alesia, la joven que denunció que le quisieron secuestrar a su hijo. Por LT7 AM 900 desmintió lo que circula por las redes sociales que se trate de algo pasional o el robo de una cartera. Además indicó que la mujer rubia de trenzas no es la mujer involucrada en el hecho.

“No fue algo pasional, ni el intento de robo de su cartera, ella iba a hacer una copia de la lleve. Alesia vio que que se le acerca una mujer morocha, de cabello teñido de rubia. Ella está como cualquier mamá que defiende a a su hijo. No sabemos el motivo que intentó eso, porque durante 20 minutos estaba esa pareja en moto. Alesia iba a hacer la copia de la llave de su departamento, ahora tiene que estar encerrada con miedo”, expresó.

“No es la primera vez, hay personas que sacan fotos a los chicos de la escuela cercana, siempre se pide mayor presencia policial”.