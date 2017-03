Intentaron raptar a un niño

Anoche, una pareja en moto habría intentado raptar a un niño de 2 años en la esquina de Yrigoyen e Ituzaingó, en pleno el barrio Libertad.

n nuevo presunto intento de rapto trascendió ayer públicamente. Una joven madre sostuvo ante la Policía que una extraña intentó llevarse a su hijo. Asimismo el relato es avalado por supuestos testigos que reafirmaron lo expuesto y apuntaron a dos sospechosos. Si bien no es la primera vez que se escuchan públicamente casos como este, lo cierto es que existe una denuncia policial efectuada, por lo que la Fuerza investiga. El hecho denunciado ocurrió en la esquina de Ituzaingó e Yrigoyen, en el barrio Libertad, a poca distancia del Tennis Club. Un supuesto testimonio habla de que los criminales estaban en moto, otro sostiene que iban en automóvil. Como es de esperar, la madre manifestó un gran nerviosismo, producto de la confusa situación.

La denuncia del caso quedó radicada en la comisaría Quinta. Si bien no se pudo tener acceso a la exposición, ya que fue efectuada al cierre de edición, se consultaron algunas fuentes de la Fuerza para tener algunos detalles. “El caso está siendo analizado, aparentemente una mujer le dijo a la madre que le entregue su hijo, mientras el niño y la progenitora estaban en la esquina de un kiosco”, comentó una fuente. Oficialmente no se confirmó hasta el momento que haya existido violencia pero debido al gran hermetismo que envuelve el caso, no se descarta que con el correr de las horas se puedan saber más detalles. Sin embargo, presuntos testigos hicieron circular grabaciones a través de WhatsApp, en las que aseguran que sí existió gran violencia en el hecho.

Por un lado, se conoció la declaración de una señora, que dijo que venía caminando por calle Yrigoyen, hasta que vio a lo lejos que una mujer se bajó de una moto (manejada por otro) y le intentó robar el bebé a una madre, que se encontraba en la esquina de Ituzaingó.