En una solicitada, Gustavo Canteros pidió internas dentro de ECO

Mediante una solicitada en dos matutinos locales de la Ciudad, el Vicegobernador Gustavo Canteros pidió que se dé inicio al proceso interno dentro de Encuentro por Corrientes. “Que la gente decida”, es el título de la publicación en el que insiste que Colombi llame a elecciones internas para elegir al candidato a Gobernador por la alianza.

En diálogo con María Mercedes sostuvo que “es importante preguntarle a la gente quienes quieren que sean sus candidatos”.

“Es una posición que venimos sosteniendo y era necesario volver a expresarla, decirla en el marco del respeto, consenso y la construcción que hay que llevar adelante en la provincia”, explicó.

Hay varios dirigentes con aspiraciones a ser candidatos, Ingrid Jetter, Sergio Flinta, Eduardo Vischi, Gustavo Valdes, los respeto a todos y lo mejor que podemos hacer es someternos a un proceso interno.

“Tengo que cuidar esta gran alianza que es Encuentro por Corrientes, el gobernador Ricardo Colombi no puede ser re electo y en ese marco las aspiraciones de todos son absolutamente legítimas y lo mejor que se puede hacer es preguntarle a la gente y que la gente decida lo mejor que le pueda pasar para la provincia de Corrientes”, afirmó.

De no darse, las internas, Canteros señaló que agotará todas las instancias para que exista un proceso democrático interno y transparente. “Debería ser una interna abierta, que toda la ciudadanía participe, el que gana conduce, el que pierda acompaña y no le temo a ningún aparato, la alianza más indestructible es la alianza con la gente y en eso es donde me siento fuerte, en cada ciudad, en cada paraje, en cada barrio”.

“Queremos candidatos designados por al gente, es importante preguntarle a la gente quienes quieren que sean sus candidatos, es el modo más legítimo. Nosotros tenemos la mejor voluntad, converso todos los días con los senadores y con el gobernador suelo conversar, hablamos de temas importantes”.

Con respecto a la fórmula de Encuentro por Corrientes, para la intendencia de la Ciudad, Canteros señaló: “estuve con Tassano el domingo y me gustaría que sea el intendente de la Ciudad”.